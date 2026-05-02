Πλοίο - φάντασμα του αμερικανικού ναυτικού βρέθηκε μετά από 107 χρόνια

Το Tampa τορπιλίστηκε από γερμανικό υποβρύχιο - Ομάδα εθελοντών δυτών ανακάλυψε τα συντρίμμια

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το πλοίο Tampa της αμερικανικής ακτοφυλακής τορπιλίστηκε και βυθίστηκε από γερμανικό υποβρύχιο το 1918, με 131 νεκρούς.
  • Μια ομάδα εθελοντών δυτών βρήκε τα συντρίμμια του Tampa σε βάθος 91 μέτρων, περίπου 80 χιλιόμετρα από τις ακτές της Κορνουάλης.
  • Η ταυτοποίηση του ναυαγίου έγινε με βάση αρχειακές φωτογραφίες και δεδομένα που επιβεβαιώθηκαν από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.
  • Το βύθισμα συνέβη μέσα σε τρία λεπτά μετά την τορπιλική επίθεση του γερμανικού υποβρυχίου UB
  • 91, στο τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.
  • Η απώλεια του Tampa αποτελεί τη μεγαλύτερη για τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους πρώτους Αφροαμερικανούς ναύτες που σκοτώθηκαν σε μάχη.
Snapshot powered by AI

Λύθηκε μετά από περισσότερο από έναν αιώνα το μυστήριο του χαμένου σκάφους της αμερικανικής ακτοφυλακής που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό τον Σεπτέμβριο του 1918 μαζί με 131 ψυχές.

Το Tampa δέχθηκε επίθεση από γερμανικό υποβρύχιο κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μια ομάδα εθελοντών δυτών βρήκε συντρίμμια του ναυαγίου σε βάθος 91 μέτρων περίπου 80 χιλιόμετρα από τις ακτές της Κορνουάλης, όπως αναφέρει το CNN.

Το εύρημα ήταν αποτέλεσμα τριετούς έρευνας από την ομάδα καταδύσεων Gasperados, η οποία πραγματοποίησε δέκα αποστολές αναζητώντας τις ακριβείς συντεταγμένες του ναυαγίου.

Ο αρχηγός της ομάδας Steve Mortimer σημείωσε ότι αυτή η ανακάλυψη έχει μεγάλη σημασία για τους συγγενείς των θυμάτων, καθώς ο τελευταίος τόπος ανάπαυσής τους έχει πλέον επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του ευρήματος, παρέχοντας στους ειδικούς αρχειακά δεδομένα και φωτογραφίες.

Σύμφωνα με τον ιστορικό του τμήματος για την περιοχή του Ατλαντικού, William Tizen, η ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε από φωτογραφίες του εξοπλισμού του καταστρώματος, του τιμονιού, του κουδουνιού και του οπλισμού, που συνέπεσαν με τα σχέδια και τις περιγραφές του πλοίου Tampa.

Η τραγωδία συνέβη στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 1918, το πλοίο που συνόδευε τη νηοπομπή χωρίστηκε από την ομάδα και κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Ουαλίας για να αναπληρώσει τις προμήθειες άνθρακα. Το βράδυ της ίδιας μέρας εντοπίστηκε από το γερμανικό υποβρύχιο UB-91. Ο Γερμανός καπετάνιος εκτόξευσε μία τορπίλη, μετά την οποία σημειώθηκε μια ισχυρή δευτερεύουσα έκρηξη στο πλοίο. Βυθίστηκε σε μόλις τρία λεπτά.

Στο πλοίο επέβαιναν 111 αξιωματικοί της ακτοφυλακής, τέσσερις ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και 16 Βρετανοί πολίτες. Μεταξύ του πληρώματος ήταν μετανάστες από τη Νορβηγία και τη Ρωσία, καθώς και έντεκα Αφροαμερικανοί ναύτες, οι οποίοι έγιναν οι πρώτοι εκπρόσωποι μειονοτήτων στις τάξεις του τμήματος που πέθαναν κατά τη διάρκεια των μαχών. Η απώλεια ολόκληρου του πληρώματος αναγνωρίζεται ως η μεγαλύτερη για τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αυτής της πολεμικής περιόδου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
