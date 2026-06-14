Ρίο - Αντίρριο: Φέρι μποτ έσωσε 70χρονη λουόμενη που παρασύρθηκε από ρεύματα

Snapshot Μια 70χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή Ρίου–Αντιρρίου.

Το πλήρωμα φέρι μποτ ενημερώθηκε για την παρουσία της στη θάλασσα και ενεργοποιήθηκε άμεσα.

Το επιβατηγό–οχηματαγωγό «Αντώνιος Μ.» με εντολή του Λιμενικού Σώματος επιχείρησε και διέσωσε τη γυναίκα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο.

Η υγεία της 70χρονης είναι καλή παρά την επικίνδυνη κατάσταση που αντιμετώπισε. Snapshot powered by AI

Μια 70χρονη γυναίκα στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της, όταν ενώ κολυμπούσε στην περιοχή του Ρίου–Αντιρρίου παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και βρέθηκε σε δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε αντιληπτό κατά τη διάρκεια δρομολογίου φέρι μποτ, με το πλήρωμα να ενημερώνεται άμεσα για την παρουσία της στη θάλασσα και τον κίνδυνο που διέτρεχε.

Με εντολή του Λιμενικού Σώματος, το επιβατηγό–οχηματαγωγό «Αντώνιος Μ.», που εκτελούσε το δρομολόγιο στη γραμμή Ρίου–Αντιρρίου, έσπευσε χωρίς καθυστέρηση στο σημείο και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης.

Το πλήρωμα αντέδρασε άμεσα και συντονισμένα, καταφέρνοντας να προσεγγίσει τη γυναίκα και να την ανασύρει με ασφάλεια από τη θάλασσα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υγεία της είναι καλή, παρά τη μεγάλη περιπέτεια που βίωσε.