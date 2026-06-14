Viral βίντεο: Ρομπότ ζητιανεύει γονατιστό για χρήματα στην Κίνα - Διαθέτει και κωδικό QR για δωρεές

Snapshot Ένα ρομπότ ζητιανεύει γονατιστό σε δρόμο της Κίνας, ζητώντας χρήματα μέσω κωδικού QR.

Το ρομπότ αναφέρει ως αιτία το υψηλό κόστος συντήρησης και ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μοντέλο ρομπότ ονομάζεται Unitree G1 και κοστίζει περίπου 16.000 δολάρια.

Το Unitree G1 έχει χρησιμοποιηθεί σε διαφημιστικά βίντεο και εκδηλώσεις, όπως χορούς στο Κινεζικό Φεστιβάλ Άνοιξης.

Το βίντεο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της εργασίας. Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο προκάλεσε αίσθηση την περασμένη εβδομάδα, όπου δείχνει ένα ρομπότ - ζητιάνο σε δρόμο της Κίνας.

Αν και η παρουσία των ρομπότ έχει γίνει πια συνήθεια στην καθημερινότητα των Κινέζων, ωστόσο η παράδοξη αυτή εικόνα προκάλεσε έκπληξη.

Ένα ανθρωποειδές, γονατιστό ζητιανεύει από περαστικούς μέσα από μια σειρά σαφών πινακίδων, ζητώντας να του δώσουν χρήματα χρησιμοποιώντας έναν κωδικό QR μπροστά του.

Το ρομπότ δικαιολογεί το αίτημά του για χρήματα με το υψηλό κόστος συντήρησης και ηλεκτρικής ενέργειας, που δυσκολεύει τη ζωή, ενώ αλληλεπιδρούσε και με όλους τους περαστικούς, σύμφωνα με όσα εμφανίζονται στο βίντεο, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις: από περιέργεια και γέλιο μέχρι ερωτήσεις σχετικά με την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης και το μέλλον της εργασίας.

A video of a robot begging for alms (those interested can donate via QR code) in China went viral on social media worldwide this week. pic.twitter.com/ASZS4sU2Ft — S p r i n t e r (@SprinterPress) June 13, 2026

Το ρομπότ που εμφανίζεται σε μία σειρά από κλιπ ανήκει στην κινεζική εταιρεία "Unitree" και συγκεκριμένα στο μοντέλο "G1", το οποίο είναι ένα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της εταιρείας στην κατηγορία των ανθρώπινων ρομπότ, σύμφωνα με την έκθεση πωλήσεων της εταιρείας που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάρτιο και η τιμή του φτάνει περίπου τις 16.000 δολάρια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ρομπότ Unitary G1 εμφανίζεται σε διαφημιστικά βίντεο, καθώς το μοντέλο έχει εμφανιστεί σε πολλές διαφημίσεις που αναπτύχθηκαν από την εταιρεία.