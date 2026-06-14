Πώς να βγάλετε με ασφάλεια ένα κεντρί μέλισσας

Πρώτες βοήθειες σε τσίμπημα μέλισσας: Τι να κάνετε αμέσως και πότε να ζητήσετε βοήθεια.

Newsbomb

Πώς να βγάλετε με ασφάλεια ένα κεντρί μέλισσας
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
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Εάν ένα κεντρί μέλισσας παραμείνει στο δέρμα, αφαιρέστε το όσον το δυνατό συντομότερα. Όσο περισσότερο παραμένει εκεί, τόσο περισσότερο δηλητήριο μπορεί να συνεχίσει να εισέρχεται στο δέρμα.

Η μέθοδος έχει λιγότερη σημασία από την ταχύτητα, αλλά η αφαίρεση πρέπει να είναι ήπια για να αποφευχθεί το σπάσιμο του δέρματος ή η συμπίεση περισσότερου δηλητηρίου στην περιοχή.

Μόνο οι μέλισσες συνήθως αφήνουν πίσω τους ένα κεντρί. Οι σφήκες μπορούν να τσιμπήσουν χωρίς να αφήσουν κεντρί και μπορεί να τσιμπήσουν περισσότερες από μία φορές.

Πώς να αφαιρέσετε ένα κεντρί μέλισσας

  1. Αρχικά, απομακρυνθείτε από την περιοχή ήρεμα για να αποφύγετε περισσότερα τσιμπήματα από άλλες μέλισσες.
  2. Στη συνέχεια, αναζητήστε μια μικρή σκούρα κουκκίδα ή ένα μικροσκοπικό αντικείμενο που μοιάζει με θραύσμα στο δέρμα.
  3. Χρησιμοποιήστε το νύχι σας, ένα ξυραφάκι ή την άκρη μιας πιστωτικής κάρτας για να ξύσετε απαλά το δέρμα και να σηκώσετε το κεντρί. Εάν το ξύσιμο δεν λειτουργήσει και το κεντρί είναι καθαρά ορατό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσεκτικά τσιμπιδάκι, αλλά προσπαθήστε να μην πιέσετε τον σάκο του δηλητηρίου.
  4. Μετά την αφαίρεση, πλύνετε την περιοχή με σαπούνι και νερό.
  5. Εφαρμόστε μια κρύα κομπρέσα για 10 έως 15 λεπτά κάθε φορά, για να μειώσετε τον πόνο και το πρήξιμο.
  6. Εάν χρειάζεται, ένα από του στόματος αντισταμινικό μπορεί να βοηθήσει με τον κνησμό, ενώ η παρακεταμόλη και η ιβουπροφαίνη μπορούν να βοηθήσουν με τον πόνο, εάν αυτά είναι ασφαλή για εσάς.

Τι γίνεται αν δεν μπορείτε να δείτε το κεντρί;

Μην σκάβετε το δέρμα με βελόνα, μαχαίρι ή τσιμπιδάκι. Εάν το κεντρί δεν είναι ορατό, μπορεί να έχει ήδη εξαφανιστεί ή το μικρό κομμάτι που έχει απομείνει μπορεί να βγει φυσικά.

Διατηρήστε την περιοχή καθαρή, χρησιμοποιήστε μια κρύα κομπρέσα και παρακολουθήστε τα συμπτώματα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν ο πόνος, η ερυθρότητα, το πρήξιμο και η θερμότητα επιδεινωθούν μέσα στις επόμενες 48 ώρες ή εάν υποψιάζεστε ότι ένα μέρος του κεντριού έχει παγιδευτεί και προκαλεί ερεθισμό.

Τι είναι φυσιολογικό μετά από ένα τσίμπημα μέλισσας;

Μια ήπια αντίδραση μπορεί να προκαλέσει οξύ πόνο, ερυθρότητα, κνησμό, θερμότητα και πρήξιμο γύρω από το τσίμπημα. Το πρήξιμο μπορεί να αυξηθεί για 24 έως 48 ώρες πριν βελτιωθεί.

Μια μεγαλύτερη τοπική αντίδραση μπορεί να προκαλέσει πιο αισθητό πρήξιμο, μερικές φορές σε ένα χέρι, πόδι ή άκρο. Αυτό μπορεί να είναι άβολο, αλλά δεν είναι το ίδιο με την αναφυλαξία. Ωστόσο, η ιατρική επίβλεψη είναι λογική εάν το πρήξιμο είναι σοβαρό, εξαπλώνεται γρήγορα ή επηρεάζει την κίνηση.

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Πότε ένα τσίμπημα μέλισσας αποτελεί επείγον περιστατικό;

Καλέστε αμέσως τις Πρώτες Βοήθειες (166) εάν υπάρχουν σημάδια σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης. Τα προειδοποιητικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

  • Δυσκολία στην αναπνοή ή συριγμό
  • Πρήξιμο στα χείλη, τη γλώσσα, τον λαιμό ή το πρόσωπο
  • Εκτεταμένη κνίδωση ή κνησμό
  • Ζάλη, λιποθυμία ή σύγχυση
  • Γρήγορος καρδιακός παλμός
  • Ναυτία, έμετο ή κοιλιακές κράμπες
  • Αίσθημα ξαφνικής αδυναμίας ή επικείμενης κατάρρευσης

Εάν το άτομο φέρει συνταγογραφούμενο αυτοεγχυτήρα (ένεση) επινεφρίνης, χρησιμοποιήστε τον αμέσως και παρόλα αυτά καλέστε το 166. Η αναφυλαξία μπορεί να επιστρέψει μετά την αρχική βελτίωση.

Συχνές Ερωτήσεις

Κάνει να πιέσω με τα δάχτυλα ένα κεντρί μέλισσας;

Όχι. Το στύψιμο μπορεί να ωθήσει περισσότερο δηλητήριο στο δέρμα, ειδικά εάν ο σάκος δηλητηρίου είναι ακόμα προσκολλημένος. Το ξύσιμο ή η απαλή ανασήκωση του είναι ασφαλέστερο.

Πώς θα ξέρω εάν το κεντρί είναι ακόμα μέσα;

Μπορεί να δείτε μια μικρή μαύρη κουκκίδα ή ένα μικροσκοπικό θραύσμα στο σημείο του τσιμπήματος. Εάν δεν μπορείτε να δείτε τίποτα, μην σκάψετε. Αντιμετωπίστε το τσίμπημα και προσέξτε για επιδείνωση του πόνου, ερυθρότητας ή πρηξίματος.

Συμπέρασμα

Για να απομακρύνετε με ασφάλεια ένα κεντρί μέλισσας, αφαιρέστε το γρήγορα, καθαρίστε το δέρμα, ψύξτε την περιοχή και αποφύγετε το σκάψιμο ή το στύψιμο. Τα περισσότερα τσιμπήματα μέλισσας βελτιώνονται με απλή φροντίδα, αλλά τα αναπνευστικά προβλήματα, το πρήξιμο στο πρόσωπο ή στον λαιμό, η λιποθυμία και η σοβαρή αδυναμία χρήζουν επείγουσας ιατρικής περίθαλψης.

Πηγές:
verywellhealth.com
mayoclinic.org
clevelandclinic.org
aad.org
aaaai.org

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