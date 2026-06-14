Μύκονος: Οι καλλονές του «Μις Παγκόσμιος Τουρισμός» έκλεψαν την παράσταση.

Snapshot Στη Μύκονο πραγματοποιήθηκε προωθητική εκδήλωση με τις συμμετέχουσες του 30ού διαγωνισμού «Μις Παγκόσμιος Τουρισμός».

Ο διαγωνισμός αποτελεί σημαντικό μέσο προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Οι εκπρόσωποι από διάφορες χώρες συμμετείχαν σε φωτογράφιση και προωθητικές δραστηριότητες στην παραλία.

Το φετινό concept του διαγωνισμού είναι εμπνευσμένο από το «Μουντιάλ της ομορφιάς».

Η εκπρόσωπος των ΗΠΑ θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς συμμετοχές της διοργάνωσης. Snapshot powered by AI

Εντυπωσιακές εκπρόσωποι χωρών από κάθε γωνιά του πλανήτη βρέθηκαν στη Μύκονο, χαρίζοντας ξεχωριστό χρώμα και λάμψη στο νησί, στο πλαίσιο του 30ού διαγωνισμού «Μις Παγκόσμιος Τουρισμός», που θα διεξαχθεί τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα.

Ο θεσμός αποτελεί σημαντικό μέσο προβολής της χώρας στο εξωτερικό και, στο πλαίσιο των προωθητικών δράσεων, οι διαγωνιζόμενες επισκέφθηκαν το «νησί των ανέμων». Το Mykonos Live TV βρέθηκε στο μαγαζί όπου φιλοξενήθηκαν οι συμμετέχουσες.

Οι εκπρόσωποι του Μεξικού, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστρίας, της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Βραζιλίας φόρεσαν τα μαγιό τους και περπάτησαν στην παραλία, συμμετέχοντας σε φωτογράφιση και προωθητικές εκδηλώσεις.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Μοντέλων και επικεφαλής της διοργάνωσης, Γιώργος Κουτούλιας, δήλωσε ότι οι διαγωνιζόμενες είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένες από την εμπειρία τους στην Ελλάδα, ενώ ανέφερε πως το φετινό concept είναι εμπνευσμένο από το «Μουντιάλ της ομορφιάς». Παράλληλα, σημείωσε ότι η εκπρόσωπος των ΗΠΑ συγκαταλέγεται στις πιο δημοφιλείς συμμετοχές της φετινής διοργάνωσης.

Η εκδήλωση στην παραλία ολοκληρώθηκε με αναμνηστικές φωτογραφίες και τις διαγωνιζόμενες να εκφράζουν την αγάπη τους για τη Μύκονο, φωνάζοντας όλες μαζί: «We love Mykonos!».