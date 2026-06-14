Η Τζένιφερ Λόπεζ σε ξέφρενους πανηγυρισμούς για τον θρίαμβο των Νιου Γιορκ Νικς στο NBA

Η ομάδα της Νέας Υόρκης κατέκτησε το πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια

Η Τζένιφερ Λόπεζ σε ξέφρενους πανηγυρισμούς για τον θρίαμβο των Νιου Γιορκ Νικς στο NBA
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  • Η Τζένιφερ Λόπεζ πανηγύρισε έντονα την κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA από τους Νιου Γιορκ Νικς.
  • Οι Νιου Γιορκ Νικς νίκησαν τους Σπερς με 94
  • 90 στο Game 5 των τελικών.
  • Οι Νικς κέρδισαν τη σειρά των τελικών με συνολικό σκορ 4
  • 1.
  • Πρόκειται για το τρίτο πρωτάθλημα στην ιστορία των Νικς, μετά τα 1970 και 1973.
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Η Τζένιφερ Λόπεζ ξέσπασε σε έντονους πανηγυρισμούς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA από τους Νιου Γιορκ Νικς. Η διάσημη τραγουδίστρια παρακολούθησε με μεγάλη αγωνία το Game 5 των τελικών, όπου οι Νικς επικράτησαν των Σπερς με 94-90 και σφράγισαν τον τίτλο.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης επέστρεψε στην κορυφή του NBA ύστερα από 53 χρόνια, κλείνοντας τη σειρά των τελικών με συνολικό σκορ 4-1. Με αυτή τη νίκη, οι Νικς κατέκτησαν το τρίτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους, μετά από τις επιτυχίες του 1970 και του 1973.

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Η Τζένιφερ Λόπεζ συνεχάρη τους Νιου Γιορκ Νικς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA με μια ανάρτηση.

Όπως ανέφερε, «Συγχαρητήρια στους New York Knickerbockers, πρωταθλητές του NBA!!!!! Θυμάμαι την τελευταία φορά που οι Νικς έκαναν πορεία για το πρωτάθλημα και έτρεχα κάθε μέρα από τα γυρίσματα για να προλάβω να δω τον Ewing, τον Starks και τον Oakley να κάνουν μια εκπληκτική προσπάθεια. Όλοι περιμέναμε υπομονετικά αυτή τη μέρα για χρόνια. Σας ευχαριστούμε που ενώσατε ξανά την πόλη μας… που ενώσατε τον κόσμο. Μας ξαναδώσατε πίστη, ελπίδα και την πεποίθηση ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο! Η σκληρή δουλειά, η καλοσύνη και η ομαδικότητα ανταμείβονται! Βάλατε φωτιά στην πόλη!!

Περήφανη που είμαι από τη γειτονιά!! Ξέρετε ήδη.
Νικς για πάντα.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!

Με αγάπη,
Jenny».

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