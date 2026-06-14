Παράξενες φωτογραφίες: «Ταξιδιώτες χρόνου» από το Παγκόσμιο Κύπελλο (1962) στους Ολυμπιακούς (2008)

Snapshot Δύο φωτογραφίες από το Παγκόσμιο Κύπελλο 1962 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 προκάλεσαν θεωρίες για ταξιδιώτες του χρόνου.

Στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008, ένας συμμετέχων φαίνεται να φοράει λευκά αντικείμενα στα αυτιά που μοιάζουν με Apple AirPods, τα οποία κυκλοφόρησαν το 2016.

Οι χρήστες του διαδικτύου αμφισβήτησαν την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι υπήρχαν ακουστικά Bluetooth πολύ πριν τα AirPods.

Σε φωτογραφία από το Παγκόσμιο Κύπελλο 1962, ένα αντικείμενο που μοιάζει με αναδιπλούμενο κινητό αποδείχτηκε φωτογραφική μηχανή της εποχής και όχι τηλέφωνο.

Οι θεωρίες για ταξίδια στον χρόνο στηρίχθηκαν σε οπτικές παρανοήσεις και παρερμηνείες αντικειμένων των συγκεκριμένων εποχών. Snapshot powered by AI

Τα ταξίδια στον χρόνο εξακολουθούν να γοητεύουν τους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι διαρκώς αναπτύσσουν νέες θεωρίες, και μοιράζονται νέα αποδεικτικά στοιχεία για να ενισχύσουν τους ισχυρισμούς τους.

Τώρα με αφορμή ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ, οι «αετομάτηδες» του διαδικτύου εστίασαν στην σπορ εκδοχή ενός «ταξιδιώτη του χρόνου».

Οι θεωρητικοί συνωμοσίας εμφάνισαν και τις σχετικές αποδείξεις, από έναν ταξιδιώτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο, αλλά και δεκαετίες νωρίτερα, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1962.

Σε ένα κλιπ, από τον @yessirbrother, στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008, ένας από τους συμμετέχοντες φαίνεται να φοράει κάτι που φαίνεται να είναι λευκά πλαστικά αντικείμενα στα αυτιά του που φαινομενικά μοιάζουν με Apple AirPods.

Οι θεωρητικοί συνωμοσίας ισχυρίστηκαν ότι ο εν λόγω άνδρας είναι «ταξιδιώτης στο χρόνο», καθώς τα AirPods έγιναν διαθέσιμα μόλις το 2016 - οκτώ χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου.

Ο δημιουργός του TikTok απαίτησε εξηγήσει από την Κίνα για την «ανακάλυψή» του.

Όμως οι υπόλοιποι χρήστες ήταν δύσπιστοι σχετικά με τον «ταξιδιώτη του χρόνου», καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς, λέγοντας πως τα ακουστικά Bluetooth υπήρχαν για πολύ καιρό πριν από τα Airpods».

Η αποκάλυψη ακολούθησε εκείνη του «ταξιδιώτη του χρόνου» στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1962.

Σε μία φωτογραφία, ο αρχηγός της Βραζιλίας Μάουρο Ράμος φαίνεται να σηκώνει θριαμβευτικά το τρόπαιο στη Χιλή αφού η ομάδα του κέρδισε την Τσεχοσλοβακία με 3-1.

Σε μία πιο πρώτη ματιά, ένα αντικείμενο στο κέντρο στο κάτω μέρος, ανάμεσα στο πλήθος των δημοσιογράφων και φωτογράφων που περιβάλλουν τον αρχηγό της Βραζιλίας, φαίνεται κάτι που μοιάζει με «αναδιπλούμενο κινητό τηλέφωνο».

Όμως τα συγκεκριμένα εφευρέθηκαν μόλις το 1996 όταν η Motorola κυκλοφόρησε το StarTAC. Σε μια πιο προσεκτική ματιά όμως φαίνεται ότι η εν λόγω συσκευή είναι μία φωτογραφική μηχανή και όχι ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εφευρέθηκε 34 χρόνια αργότερα.

Ο φωτογράφος χρησιμοποιεί μόνο το ένα χέρι, επομένως η κάμερα χειρός φαίνεται εντυπωσιακά να μοιάζει με αναδιπλούμενο τηλέφωνο.

Εκείνη την εποχή, ήταν δημοφιλείς οι φωτογραφικές κάμερες που αποτελούνταν από μία απλοϊκή τετράγωνη συσκευή με φακό στο ένα άκρο και φιλμ στο άλλο.