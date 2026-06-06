Παναθηναϊκός AKTOR για Μπαρτζώκα: «Χαίρει ιδιότυπης ασυλίας, η οποία θα πρέπει να τελειώσει άμεσα»

Η ακραία και ατιμώρητη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων, έχει εξοργίσει τους πάντες στον Παναθηναϊκό AKTOR. Η «πράσινη» ΚΑΕ, πέρα από τις χυδαίες εκφράσεις προς τον κόσμο της και τον Σάββα Αρώνη, επανήλθε με νεότερη τοποθέτηση για το θέμα της ασυλίας στον Έλληνα προπονητή.

Μάλιστα, παρουσιάζει και δύο videos με τις χαρακτηριστικότερες στιγμές εντάσεων, «εκρήξεων», συμπεριφορών που έμειναν ατιμώρητες από διαιτητές και αρμόδια όργανα.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν σταμάτησε να απευθύνεται με ένταση στους διαιτητές, ασκώντας πίεση κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού του Πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, μπαίνοντας ακόμη και στον αγωνιστικό χώρο. Κι όμως, δεν δέχθηκε καμία τεχνική ποινή. Δεν δέχθηκε καν παρατήρηση!

Αυτό δεν συνέβη μόνο χθες. Συμβαίνει κατ’ εξακολούθηση! Έχει γίνει πια κανόνας η επιθετική, ειρωνική, απειλητική και υβριστική συμπεριφορά του απέναντι σε διαιτητές, αθλητές, παράγοντες αντίπαλων ομάδων, φιλάθλους αντίπαλων ομάδων σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας και του κόσμου (σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή), ακόμη και απέναντι σε φιλάθλους της δικής του ομάδας. Στο χθεσινό παιχνίδι, πέραν της ατιμώρητης δράσης του απέναντι στους διαιτητές, άνοιξε πολλάκις διάλογο με την εξέδρα, προκαλώντας τους φίλους του Παναθηναϊκού, ενώ εξύβρισε χυδαία και τον τιμ μάνατζερ της ομάδας μας, Σάββα Αρώνη.

Φαίνεται πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει το “ελεύθερο” να κάνει και να λέει ό,τι θέλει δίχως να τιμωρείται, προκαλώντας το κοινό αίσθημα και να απαιτείται η παρέμβαση παραγόντων άλλων ομάδων ώστε να σταματήσει.

Φαίνεται πως χαίρει μιας ιδιότυπης ασυλίας, η οποία θα πρέπει να τελειώσει άμεσα!

Ως ΕΔΩ!».