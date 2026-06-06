Αεροδιακομιδή «αστραπή» από τον Όλυμπο - Γέφυρα σωτηρίας για 59χρονο τραυματισμένο τουρίστα

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε μια σύνθετη επιχείρηση αεροδιακομιδής για τη διάσωση ενός 59χρονου Τσέχου υπηκόου, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ορειβασίας στον Όλυμπο.

Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Ιουνίου 2026, όταν ο αλλοδαπός άνδρας έχασε την ισορροπία του και έπεσε στη χαρακτηριστική και ιδιαίτερα απαιτητική θέση «Λούκι του Μύτικα». Αμέσως μετά την πτώση, υπάλληλοι του κοντινού καταφυγίου «Κάκκαλος» έσπευσαν στο σημείο, προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον 59χρονο και τον μετέφεραν με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του καταφυγίου, ενημερώνοντας παράλληλα τις αρχές.

Λόγω του υψομέτρου και της σοβαρότητας της κατάστασης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος έδωσε εντολή για την άμεση κινητοποίηση ελικοπτέρου. Το ελικόπτερο απογειώθηκε από τη Θεσσαλονίκη μεταφέροντας ιατρικό προσωπικό και πραγματοποίησε μια πρώτη στάση στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας στο Λιτόχωρο, προκειμένου να παραλάβει μια εξειδικευμένη ομάδα τεσσάρων πυροσβεστών από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στη συνέχεια, το πτητικό μέσο κατευθύνθηκε προς το ελικοδρόμιο του καταφυγίου «Κάκκαλος» στον Όλυμπο, όπου παρέλαβε τον τραυματισμένο ορειβάτη. Ο 59χρονος μεταφέρθηκε πίσω στο Λιτόχωρο και από εκεί παρελήφθη αμέσως από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

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