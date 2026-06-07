Πάτρα: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Αγία Τριάδα
Από το επεισόδιο δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί
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- Στην Πάτρα σημειώθηκε επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην οδό Αγίας Τριάδος βράδυ του Σαββάτου.
- Το επεισόδιο ξέσπασε μεταξύ ατόμων Ρομά στη συμβολή των οδών Δορυλαίου και Ερυμάνθου.
- Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από το περιστατικό.
- Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που αναζητούν τους εμπλεκόμενους για να διαλευκάνουν τα αίτια.
Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε, το βράδυ του Σαββάτου, στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Δορυλαίου και Ερυμάνθου, κοντά στην οδό Αγίας Τριάδος.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, το επεισόδιο ξέσπασε μεταξύ ατόμων Ρομά, με πυροβολισμούς να ακούγονται στην περιοχή. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες αναζητούσαν τα εμπλεκόμενα άτομα για να διαπιστώσουν τα αίτια του επεισοδίου.
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