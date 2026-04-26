Θηριώδης θαλαμηγός Ρώσου ολιγάρχη πέρασε ανενόχλητη από τα Στενά του Ορμούζ

Φόβος των Ευρωπαίων είναι να μη γίνει το Ορμούζ ένας ναυτικός διάδρομος μόνο για λίγους. Όπως φαίνεται, όμως, τα «διόδια» είναι ήδη σε ισχύ.

Οι Ιρανοί έχουν δημιουργήσει έναν στενό διάδρομο, όπου οι ίδιοι καθορίζουν τη διέλευση. Πληρώνονται σε κρυπτονόμισμα, για να μην ανιχνεύονται οι συναλλαγές.

Κάπως έτσι πέρασε και το αξίας 500.000.000 δολαρίων σούπερ γιοτ Nord, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Αλεξέι Μορντάσοφ, ο οποίος είναι πρόεδρος ρωσικού γίγαντα μετάλλων και εξόρυξης.

Το Nord είναι ένα ειδικά αναδιαμορφωμένο πρώην πολεμικό πλοίο, μήκους 142 μέτρων. Διαθέτει 20 καμπίνες, υπερπολυτελές γκαράζ με αυτοκίνητα, ακόμη και δύο ελικοδρόμια. Απέπλευσε από το Ντουμπάι κατά τη διάρκεια της νύχτας, διασχίζοντας σήμερα τα στενά, καθ’ οδόν προς το Μουσκάτ του Ομάν, σύμφωνα με στοιχεία από την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών MarineTraffic.

Πέρασε, λοιπόν, κάτω από τη μύτη των Αμερικανών, ενώ οι διαστάσεις του σίγουρα δεν περνούν απαρατήρητες.

