Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

Σε 150 ευρώ ανά παιδί ανέρχεται το έκτακτο επίδομα παιδιού που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση και αναμένεται να καταβληθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή αίτησης. Το μέτρο καλύπτει σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.

Το ύψος της ενίσχυσης αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, ενώ τα εισοδηματικά όρια προσαρμόζονται αντίστοιχα. Για έγγαμα ζευγάρια, το ανώτατο εισόδημα αυξάνεται όσο αυξάνονται τα παιδιά, ενώ στις μη έγγαμες οικογένειες ισχύουν τα ίδια ποσά ενίσχυσης, αλλά με εισοδηματικό όριο χαμηλότερο κατά 1.000 ευρώ.

Ειδικότερα, για οικογένεια με ένα παιδί, το επίδομα ανέρχεται σε 150 ευρώ, με ανώτατο εισόδημα 40.000 ευρώ για έγγαμους και 39.000 ευρώ για μη έγγαμους. Για δύο παιδιά, το ποσό διαμορφώνεται στα 300 ευρώ, με εισοδηματικά όρια 45.000 και 44.000 ευρώ αντίστοιχα.

Σε οικογένειες με τρία παιδιά, η ενίσχυση φτάνει τα 450 ευρώ, με όρια εισοδήματος 50.000 ευρώ για έγγαμους και 49.000 ευρώ για μη έγγαμους. Για πολύτεκνες οικογένειες, τα ποσά αυξάνονται σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 1.050 ευρώ για επτά παιδιά, με ανώτατο εισόδημα 65.000 ευρώ για έγγαμους και 64.000 ευρώ για μη έγγαμους.

