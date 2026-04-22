Το υπερπλεόνασμα φέρνει πακέτο στήριξης: Επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους - Όλα τα μέτρα

Το Μέγαρο Μαξίμου εκφράζει σεβασμό στη Δικαιοσύνη, αλλά επισημαίνει ότι η συνεχής διαρροή δικογραφιών πολιτικοποιεί τη δημόσια ζωή και δημιουργεί κλίμα ατελείωτου δικαστηρίου.

Χαμόγελα στην κυβέρνηση φέρνει η δημοσιοποίηση, σήμερα, των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για το πλεόνασμα καθώς, σε μία δύσκολη, πολιτικά και δημοσκοπικά στιγμή, δίνεται η δυνατότητα στον Πρωθυπουργό να αλλάξει, μερικώς την ατζέντα, και να προχωρήσει σε νέα μέτρα ανακούφισης μερίδας της κοινωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πλεόνασμα, το οποίο θα φτάσει περίπου τα 800 εκατομμύρια, τα 500 θα επιστραφούν στην κοινωνία με τη μορφή επιδομάτων και επιδοτήσεων, όπως είχε γίνει και κατά το παρελθόν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι θα ανακοινώσει, λοιπόν, μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης των συνταξιούχων με ένα επίδομα για τις χαμηλότερες συντάξεις που θα φτάσει τα 250 ευρώ, νέα στήριξη στις οικογένειες με παράλληλη διεύρυνση όσων ωφελούνται αλλά και παράταση των μέτρων για την επιδότηση του ντίζελ στην αντλία αλλά και του πετρελαίου για τους αγρότες. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης στη Μέση Ανατολή που έχουν ήδη ανακοινωθεί και λογικά θα παραταθούν.

Από το Μαξίμου επισημαίνουν πως η πλειονότητα των μέτρων που έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει μόνιμο χαρακτήρα, όπως οι μειώσεις φόρων όμως υπάρχουν και φορές που χρειάζονται να ληφθούν, όπως λένε και έκτακτα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών. Όπως λένε τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κινείται περίπου στο διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου καθώς η χώρα έχει καταφέρει να πετύχει βιώσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα, τη μεγαλύτερη και ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Παρουσιάζοντας τα μέτρα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει πως βασική προϋπόθεση για να μπορεί να υπάρχει αυτή η στήριξη σε όσους έχουν ανάγκη είναι η δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα αλλά και το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στα ιστορικά χαμηλά ποσοστά που βρίσκεται η ανεργία στη χώρα αλλά και στη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Πάντως σε ότι αφορά στις προβλέψεις για την οικονομία το 2026 και στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται αναθεώρηση προς τα κάτω για την ανάπτυξη καθώς και ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό.

Οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό έρχονται σε μία δύσκολη μέρα για την κυβέρνηση και την ΚΟ της ΝΔ καθώς το μεσημέρι θα διεξαχθεί η ψηφοφορία στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από το Μαξίμου έχουν ξεκαθαρίσει πως από τη στιγμή που δεν έχει τεθεί ζήτημα κομματικής πειθαρχίας δεν θα υπάρξει και κάποια συνέπεια σε όσους βουλευτές του κόμματος είτε καταψηφίσουν είτε δεν παραστούν στην ψηφοφορία.

Τονίζουν όμως πως «υπάρχει τεράστια απόσταση μεταξύ αυτού που είχε διαρρεύσει ότι θα έρθει, με αυτό το οποίο τελικά είδαν τα μάτια μας ως δικογραφία, αλλά παρόλα αυτά, επειδή αίρεται η ασυλία για να παρέχει κάποιος εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη, οι άνθρωποι αυτοί τοποθετήθηκαν, ζητώντας την άρση της ασυλίας τους και από κει και πέρα οι βουλευτές, οι οποίοι είναι οι μόνοι που έχουν τη δυνατότητα και την αρμοδιότητα να αποφασίσουν θα ψηφίσουν και θα αποφασίσουν». Χαρακτηρίζοντας ως «λάθος» το «τσουβάλιασμα» που επιχειρείται, υπενθυμίζουν πως έχουν αρθεί 97 ασυλίες για βουλευτές όλων των κομμάτων, και μάλιστα ποσοστιαία είναι πολύ λιγότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το εκλογικό ποσοστό του κόμματος και τους συσχετισμούς στη Βουλή.

Σε κάθε περίπτωση πάντως το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει το Μέγαρο Μαξίμου είναι πως υπάρχει απόλυτος σεβασμός στη Δικαιοσύνη και πως κανείς δεν αμφισβητεί το ρόλο της. Επισημαίνει όμως πως οι διαρροές και η σταδιακή είσοδος δικογραφιών στη Βουλή μετατρέπουν την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο δικαστήριο.

