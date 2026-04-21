Παύλος Μαρινάκης: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης - Τι ανέφερε για τις άρσεις ασυλίας και για υποκλοπές

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με το πλεόνασμα το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, τονίζοντας ότι σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι πιθανολογίες τότε «ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα, ακόμη και αύριο», όπως είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στα Παραπολιτικά.

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «ο πρωθυπουργός άνοιξε αυτήν τη συζήτηση γιατί τώρα είναι η ώρα».



Στη συνέχεια, μίλησε για τις άρσεις ασυλίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι βουλευτές οι ίδιοι έχουν ζητήσει την άρση για να αποδείξουν την αθωότητά τους». «Από εκεί και πέρα οι βουλευτές θα ψηφίσουν και θα αποφασίσουν», συμπλήρωσε. «Οι τυχόν διαφοροποιήσεις στην αυριανή ψηφοφορία δεν θα παράξουν πολιτικό αποτέλεσμα», τόνισε.



«Κάποιες φορές παραιτούνται κάποιοι για να μην "πυροβολεί" κάποιος μια κυβέρνηση για περίπτωση που ερευνάται», συμπλήρωσε.

Τι ανέφερε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία





Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις αιχμές άλλων υπουργών της ΝΔ προς αυτήν: «Ουδέποτε αυτή η κυβέρνηση θα μπει στη διαδικασία επιθέσεων. Σεβόμαστε την Δικαιοσύνη». «Απόλυτος σεβασμός στη Δικαιοσύνη αλλά θεωρώ ότι δεν προσφέρει τίποτα η σταδιακή "σαλαμοποίηση". Είναι θέμα προβληματισμού, όχι επίθεσης».

«Καλό είναι αυτά να ξεκαθαρίζουν γρήγορα από την Δικαιοσύνη», συμπλήρωσε.



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε και για τις υποκλοπές. «Όλα τα κρίσιμα έγγραφα βρίσκονται στην Δικαιοσύνη. Κανείς δεν υποτιμά αυτήν την υπόθεση». «Είναι η απόδειξη ότι η Δικαιοσύνη στη χώρα λειτουργεί». «Η αντιπολίτευση πολιτικοποιεί υποθέσεις της Δικαιοσύνης», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.



«Ο πρωθυπουργός μίλησε με στοιχεία και η αντιπολίτευση αναπαρήγαγε δημοσιεύματα».



Μάλιστα, για το πλεόνασμα ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε πως υπάρχει αισιοδοξία. «Αύριο θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Υπάρχει μια συγκροτημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και αν επιβεβαιωθούν ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα». «Κάνουμε όσα παραπάνω μας επιτρέπεται».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Για τη συνάντηση Ανδρουλάκη και Σάντσεθ: «Διαπιστώσαμε ότι ο Ανδρουλάκης πήγε ως την Ισπανία για να βγάλει μια σέλφι κι ένα βίντεο. Δεν έκανε μια παρέμβαση για την χώρα. Δεν είδαμε ούτε ομιλία, ούτε διμερή συνάντηση. Είναι σημαντικό πως θα εκπροσωπηθεί αυτή η χώρα».



Τέλος, για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «αν δούμε κάτι καινούργιο θα το αξιολογήσουμε. Μέχρι τώρα έχουμε δει έναν αμετανόητο Αλέξη Τσίπρα».

