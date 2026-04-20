Μαρινάκης για έμμεσες αιχμές Λαζαρίδη: Λάθος κίνηση, αυτονοήτως κατέβηκε η ανάρτηση από το προφίλ

Snapshot Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε λάθος κίνηση την αναδημοσίευση επιθετικής ανάρτησης από τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Η ανάρτηση κατέβηκε αυτονοήτως από το προφίλ του κ. Λαζαρίδη για να αποφευχθούν περαιτέρω θέματα.

Ο κ. Λαζαρίδης απέσυρε την ανάρτηση λόγω της πίεσης που υπήρχε εκείνες τις ώρες και ημέρες.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι δεν είναι λογικό ούτε επιτρεπτό να στοχοποιούνται πρόσωπα όπως η Ντόρα Μπακογιάννη με τέτοιο τρόπο.

Το θέμα θεωρείται λήξαν μετά την ανάκληση της ανάρτησης από τον ίδιο τον κ. Λαζαρίδη. Snapshot powered by AI

Θέση μετά τις έμμεσες αιχμές του Μακάριου Λαζαρίδη κατά της κυβέρνησης μετά την παραίτησή του από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης πήρε κατά την ενημέρωση των συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης με φόντο την αναδημοσίευση επιθετικής ανάρτησης κατά της Ντόρας Μπακογιάννη αλλά και κατά της κυβέρνησης από το κ. Λαζαρίδη, τόνισε πως επρόκειτο για «λάθος κίνηση, ξεκάθαρα».

Στη συνέχεια, τόνισε πως «αυτονοήτως κατέβηκε από το προφίλ του κ. Λαζαρίδη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε περαιτέρω ζήτημα».

«Εντάξει, νομίζω ότι όλο αυτό έγινε λόγω και της πίεσης εκείνων των ωρών και των ημερών, το κατάλαβε και ο ίδιος και πήρε πίσω αυτή την κοινοποίηση, αναδημοσίευση, εν πάση περιπτώσει, όπως σωστά είπατε», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται καν να σχολιάσουμε αν είναι ούτε λογικό, ούτε επιτρέπεται, σε επίπεδο εννοώ εσωκομματικής τάξης και σεβασμού, να στοχοποιούνται πρόσωπα όπως η κ. Μπακογιάννη ή οποιοσδήποτε άλλος έχει μία τέτοια διαδρομή και μάλιστα με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Θεωρείται λήξαν το θέμα και αναγνωρίζεται το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Λαζαρίδης πήρε πίσω αυτή την ανάρτηση».

