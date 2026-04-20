Ο Αθανάσιος Καββαδάς ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

Ο βουλευτής Λευκάδας αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, έπειτα από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη 

Νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έπειτα από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη αναλαμβάνει ο βουλευτής Λευκάδας της ΝΔ, Αθανάσιος Καββαδάς, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε το περασμένο Σάββατο 18 Απριλίου έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες καθώς είχε αναλάβει χρέη υφυπουργού στις 3 Απριλίου.

Ποιος είναι ο Αθανάσιος Καββαδάς

Ο Αθανάσιος Καββαδάς γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κατωχώρι Λευκάδας. Είναι πατέρας δύο παιδιών, του Γιάννη και της Εμμέλειας.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) το 1983, ενώ είναι κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία και Διοίκηση-Management από το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1983 έως και το 2006 υπηρέτησε από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία και αποστρατεύτηκε ως αξιωματικός.

Το 1987 δημιούργησε την επιχείρηση «Εμπόριο Ποτών Καββαδάς».

Την περίοδο 2006 – 2010 διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ ανδρών «Δόξα Λευκάδας», επιτυγχάνοντας, μαζί με τους συνεργάτες του, την άνοδό της στην Α2 Εθνική.

Το 2010, στην πρώτη του υποψηφιότητα σε δημοτικές εκλογές, εξελέγη πρώτος δημοτικός σύμβουλος από τον συνδυασμό των «Ενεργών Πολιτών».

Κατά τα έτη 2011 – 2014 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας.

Από το 2013 έως και το 2021 κατείχε την θέση του Αντιπρόεδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας-Λευκάδας.

Το 2014 στις δημοτικές εκλογές, επανεκλέγεται πρώτος σε ψήφους από όλους τους συνδυασμούς και τον Ιανουάριος 2015 θέτει για πρώτη φορά υποψηφιότητα στις Εθνικές Εκλογές.

Τον Σεπτέμβριο του 2015 εκλέγεται για πρώτη φορά Βουλευτής, όντας μάλιστα ο μοναδικός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Το 2016 ανακηρύσσεται τακτικό μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος

Την περίοδο 2016 – 2019 ήταν Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Συμμετείχε ως μέλος στη:

Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας

Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων.

Τον Ιούλιο του 2019 στις εθνικές εκλογές, επανεκλέγεται διπλασιάζοντας τους σταυρούς προτίμησης σε σχέση με τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015.

Σε αυτή την τετραετία (2019-2023) διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.

Συμμετείχε ως μέλος στη:

Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

Ειδική Διαρκή Επιτροπή του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών, και Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών.

Έχει διατελέσει επίσης Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας με τη Δανία και μέλος στις Ομάδες Φιλίας με την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ιταλία.

Κατά το παρελθόν συμμετείχε στις ομάδες Κοινοβουλευτικής Φιλίας με την Κούβα και τη Σερβία.

