Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης

Ο Μακάριος Λαζαρίδης υπέβαλε την παραίτησή του 

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Ο Μακάριος Λαζαρίδης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από δύο εβδομάδες σε αυτή τη θέση.
  • Η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό και ο αντικαταστάτης του θα ανακοινωθεί στο μέλλον.
  • Ο Λαζαρίδης αιτιολόγησε την παραίτησή του με την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της κυβέρνησης και του υπουργείου.
  • Στη δήλωσή του τόνισε ότι παραμένει πιστός στις αρχές που υπηρέτησε και ότι υπηρέτησε με αίσθημα καθήκοντος και διαφάνεια.
  • Ανέφερε ότι αντιμετώπισε επιθέσεις λόγω ενός ζητήματος που συνέβη πριν από περίπου 20 χρόνια και αποφάσισε να παραιτηθεί για να αποφευχθεί όχληση στο κυβερνητικό έργο.
Ο Μακάριος Λαζαρίδης υπέβαλε την παραίτησή του και αιτιολόγησε την απόφασή του με μια μακροσκελή δήλωση, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έλαβε την απόφαση «με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Σε ό,τι αφορά στην παραίτησή του, έγινε αποδεκτή από τον πρωθυπουργό, ενώ αναφορικά με τον αντικαταστάτη του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης που υπουργοποιήθηκε για πρώτη φορά, έμεινε στη θέση του υφυπουργού για μόλις δύο εβδομάδες, καθώς είχε αναλάβει χρέη υφυπουργού στις 3 Απριλίου.

Στη δήλωσή του, αναφέρει:

«Η παραίτησή μου δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ

Σε όλη μου την προσωπική ζωή πορεύτηκα με εντιμότητα και έζησα την οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει.

Με τις ίδιες αξίες στάθηκα και στην πολιτική, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Έδωσα αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ.

Οι πολίτες της Καβάλας με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν δύο φορές βουλευτή στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γεγονός που αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή, αλλά και ευθύνη.

Είμαι υπερήφανος για τις μάχες στο πλευρό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης όσο και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.

Υπηρέτησα με συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνάμεών μου, στην προσπάθεια για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας μου επέλεξα τη διαφάνεια. Έδωσα στη δημοσιότητα το «πόθεν έσχες» μου προεκλογικά το 2019, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν φοβήθηκα ποτέ τον έλεγχο, αλλά αντιθέτως τον επιδίωξα.

Όλο αυτό το διάστημα απέκρουσα με επιχειρήματα και πολιτική αξιοπρέπεια τις επιθέσεις μιας τοξικής αντιπολίτευσης, η οποία, παραπαίουσα, αναζητά τρόπο να διασωθεί εκλογικά, επενδύοντας στη λάσπη και τη συκοφαντία για ένα ζήτημα μάλιστα που συνέβη πριν 20 σχεδόν χρόνια.

Ωστόσο, με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού.

Η απόφασή μου αυτή δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή τη διαδρομή».

