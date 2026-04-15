Μαρινάκης για Λαζαρίδη: Η πολιτική ουσία είναι ότι έχουμε την αντιπολίτευση της απελπισίας

«Να σταματήσει αυτή η ανθρωποφαγία και ας αξιολογηθεί και ο κύριος Λαζαρίδης και όποιος άλλος είναι στο κυβερνητικό σχήμα»

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Μαρινάκης για Λαζαρίδη: Η πολιτική ουσία είναι ότι έχουμε την αντιπολίτευση της απελπισίας
Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για μονοθεματική και απελπισμένη κριτική σχετικά με το πτυχίο του υφυπουργού Μακάριου Λαζαρίδη.
  • Ζήτησε να σταματήσει η «ανθρωποφαγία» και να αξιολογούνται όλοι οι κυβερνητικοί και βουλευτές με βάση το έργο τους.
  • Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει θέμα αποπομπής του κ. Λαζαρίδη από την κυβέρνηση και τόνισε ότι δεν προσκόμισε ψευδή ή πλαστό τίτλο σπουδών.
  • Ανέφερε πως τυχόν αμφισβητήσεις για τη διαδικασία πρόσληψης είναι υπηρεσιακά ζητήματα που δεν γνωρίζει λεπτομερώς.
  • Υποστήριξε ότι η επαφή με τους πολίτες μέσω του σταυρού προτίμησης είναι σημαντική και δεν συνδέεται απαραίτητα με ρουσφέτια.
Βέλη κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη συζήτηση και τις αντιδράσεις γύρω από το πτυχίο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη

«Η πολιτική ουσία είναι ότι έχουμε την αντιπολίτευση της απελπισίας, γιατί πιάνουν ένα θέμα το οποίο έχει την αξία που έχει, εγώ δεν υποτιμώ κανένα θέμα, βγάζουν 5 6,7,8 ανακοινώσεις για το θέμα αυτό και κάνουν μονότονα και μονοθεματικά αντιπολίτευση για κάτι για να δημιουργήσουν εντυπώσεις», σημείωσε μιλώντας στο Blue Sky και συνέχισε:

«Γιατί; Γιατί δεν μπορούν να παράξουν οι ίδιοι πολιτική. Όταν δεν έχεις θέσεις, όταν δεν έχεις κοστολογημένο πρόγραμμα, όταν δεν έχεις τι να πεις στον κόσμο που σε βλέπει, προσπαθείς απλά να "ξηλώσεις το πουλόβερ" του πολιτικού σου αντιπάλου».

«Να σταματήσει η ανθρωποφαγία»

«Να σταματήσει αυτή η ανθρωποφαγία και ας αξιολογηθεί και ο κύριος Λαζαρίδης και όποιος άλλος είναι στο κυβερνητικό σχήμα και προφανώς και οι βουλευτές για τη δράση τους, για το έργο τους και για τη δουλειά την οποία κάνουν ή δεν κάνουν για τον κόσμο», είπε στη συνέχεια.

Διαμήνυσε δε πως δεν υπάρχει θέμα αποπομπής του κ. Λαζαρίδη από το κυβερνητικό σχήμα: «Και αυτό που γνωρίζω, αυτό λέω. Από κει και πέρα... δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής... αυτό γνωρίζω, αυτό σας λέω. Άρα, οφείλω να μεταφέρω την εικόνα την οποία έχω. Το αν, το ξαναλέω και προσέχω και κάθε μου λέξη, το αν υπηρεσιακά έγινε σωστά η διαδικασία της πρόσληψης είναι κάτι το οποίο αυτήν τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω, τι έγινε το 2007 υπηρεσιακά..»

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν προσκόμισε κάποιον ψευδή τίτλο ή πλαστό ή παραποιημένο τίτλο σπουδών. Αυτό προκύπτει από αυτό το οποίο έδειξε σήμερα και αυτό το οποίο ήταν και στο βιογραφικό του και ότι μπορούσε να είναι συνεργάτης της τότε υπουργού με βάση ακόμα και αυτόν τον τίτλο ή χωρίς και αυτόν τον τίτλο σπουδών, θα μπορούσε δηλαδή να είναι και ως απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το αν υπηρεσιακά έγινε η σωστή, δηλαδή είναι η σωστή διαδικασία, είναι κάτι το οποίο είναι ένα υπηρεσιακό ζήτημα», τόνισε.

Για την κριτική περί «ρουσφετιών» και τη συζήτηση για πιθανότητα κατάργησης του σταυρού προτίμησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε: «Το θεωρώ "τσουβάλιασμα" και να λέμε ότι όσοι είναι στη μάχη του σταυρού κάνουν ρουσφέτια και από την άλλη "τσουβάλιασμα" να λέμε ότι όσοι δεν είναι δεν κάνουν. Τα ρουσφέτια τα αντιμετωπίζεις με την όποια θέση ευθύνης, με τα νομοσχέδια που εισάγεις στη Βουλή και ψηφίζονται αν ψηφιστούν από τη Βουλή και με τις πολιτικές που εφαρμόζεις. Εγώ θεωρώ ότι ο σταυρός, η επαφή με τους πολίτες, η επικοινωνία μαζί τους, τα αρνητικά που ακούω κι εγώ αυτόν τον περίπου 1,5 χρόνο που είμαι υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα και θέλω να εκλεγώ, υπό τον όρο να το θέλουν και οι πολίτες του Βόρειου Τομέα, αυτή η επαφή είναι μια καθημερινή προσγείωση στην πραγματικότητα, τη μόνη πραγματικότητα που είναι η κοινωνία. Αν θέλουμε πολιτικούς αποκομμένους από την κοινωνία, τότε θα δημιουργήσουμε μία Βουλή ελίτ».

