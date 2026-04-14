ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν αποπομπή Λαζαρίδη: Εξαπάτησε το Δημόσιο

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ ζητά από τον πρωθυπουργό να πάρει θέση για την υπόθεση του πτυχίου του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι κατείχε θέση στο Δημόσιο χωρίς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι καλύπτει τον κ. Λαζαρίδη παρά την παραδοχή εξαπάτησης του Δημοσίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του προέδρου του Σωκράτη Φάμελλου, χαρακτηρίζει τον Μακάριο Λαζαρίδη «απατεώνα» και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποθάλπει τέτοιες πρακτικές.

Ο κ. Φάμελλος επισημαίνει ότι η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός είναι υπόλογοι για την υποβάθμιση της αξιοκρατίας και της αξιοπιστίας στη χώρα.

Η αντιπολίτευση καλεί σε αποπομπή του κ. Λαζαρίδη και θεωρεί ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί λόγω των αποκαλύψεων για διαφθορά.

Η πασχαλινή ανάπαυλα έφτασε οριστικά στο τέλος της και η αντιπολίτευση σηκώνει κατακόρυφα τους τόνους με αιχμή την υπόθεση του πτυχίου του νέου υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη που φέρεται να μην είναι αναγνωρισμένος πανεπιστημιακός τίτλος, ο οποίος ήταν προϋπόθεση για να προσληφθεί στο Δημόσιο όταν έγινε επιστημονικός σύμβουλος το 2007.

ΠΑΣΟΚ: Τι γραμμάτια ξεπληρώνει ο πρωθυπουργός στον κ. Λαζαρίδη;

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ καλεί τον πρωθυπουργό να πάρει θέση για το θέμα σχολιάζοντας ότι «οι μέρες του Πάσχα πέρασαν και το κρυφτό τελείωσε τόσο για τον κ. Λαζαρίδη όσο και για τον κ. Μητσοτάκη».

«Η κυβέρνηση καλείται επισήμως δια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου να πάρει θέση αν ο κ. Λαζαρίδης θα παραμείνει μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου μετά την ομολογία του οτι κατείχε θέση Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007 χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις ως απόφοιτος απλής ιδιωτικής σχολής και όχι ΑΕΙ. Με άλλα λόγια, πληρωνόταν απο το δημόσιο χωρίς να το δικαιούται, όπως ο ίδιος δήλωσε δημόσια», τονίζει στην ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη.

«Τι γραμμάτια ξεπληρώνει στον κ. Λαζαρίδη και τον καλύπτει παρά την εκ μέρους του παραδοχή των αποκαλύψεων; Ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει καθ' ομολογία του εξαπατήσει το δημόσιο;», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Φάμελλος: Φτάνει πια!

Παράλληλα, σε ανάρτησή του υπό τον τίτλο «φτάνει πια!», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος χαρακτηρίζει τον Μακάριο Λαζαρίδη «απατεώνα» και σχολιάζει: «Κάθε μέρα που περνά με αυτή την κυβέρνηση, ευτελίζεται κάθε έννοια Δικαίου και Αξιοκρατίας. Γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ βάζει πλάτη σε όλες αυτές τις απατεωνιές».

«Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι προσωπικά υπόλογος. Δεν μπορεί να παριστάνει τον ανήξερο, όταν η αξιοπιστία της κυβέρνησης καταρρέει και η χώρα ευτελίζεται στο εξωτερικό», τονίζει ο κ. Φάμελλος.

«Με όλα όσα αποκαλύπτονται κάθε μέρα και με τόσα σκάνδαλα διαφθοράς, αυτή η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε να είχαν ήδη παραιτηθεί. Αυτό θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Αλλά στην Ελλάδα του Μητσοτάκη δεν διώχνουν ούτε τον Λαζαρίδη μετά από τόσες αποκαλύψεις. Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

