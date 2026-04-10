Πασχαλινές κόντρες αντιπολίτευσης με Γεωργιάδη, Λαζαρίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ και... πτυχία

Εκτός ελέγχου η κόντρα ΠΑΣΟΚ - Γεωργιάδη, με θεσμικά  «όπλα» κινείται κατά Λαζαρίδη ο ΣΥΡΙΖΑ

Πασχαλινές κόντρες αντιπολίτευσης με Γεωργιάδη, Λαζαρίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ και... πτυχία

Οι ημέρες των εορτών του Πάσχα φαίνεται πως δεν έχουν λειάνει τις συνεχώς εντεινόμενες πολιτικές κόντρες, με την αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να σηκώνουν κατακόρυφα τους τόνους, ενώ φαίνεται και να έχουν... «μοιράσει» τους στόχους.

Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ μπαίνει κατά κύριο λόγο ο Άδωνις Γεωργιάδης για την πολυσυζητημένη του δήλωση για τα ρουσφέτια, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει εδώ και μέρες για το ζήτημα του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη, ένα θέμα το οποίο από χθες αναδεικνύει και το ΠΑΣΟΚ.

«Ρουκετοπόλεμος» ΠΑΣΟΚ - Άδωνι

Εδώ και τρεις ημέρες περίπου, η Χαριλάου Τρικούπη και ο Άδωνις Γεωργιάδης βρίσκονται σε μια συνεχόμενη «αλληλογραφία» ανακοινώσεων και αναρτήσεων αντίστοιχα, με το ΠΑΣΟΚ να χρησιμοποιεί ιδιαίτερα βαρείς χαρακτηριστμούς, κάτι που δείχνει ότι η στάση του επόμενο διάστημα θα αποκτήσει πολύ εντονότερες αιχμές, ακόμη και σε επίπεδο ρητορικής.

Στις ανακοινώσεις το ΠΑΣΟΚ αποκαλεί «ρουσφετάκια» τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον προκαλεί να πραγματοποιήσει την απειλή του ότι θα δώσει στη δημοσιότητα μηνύματα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που του έχουν ζητήσει «χάρες», με τον υπουργό Υγείας να χαρακτηρίζει «παντελώς ανεπαρκή» τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ «κόμμα πρασινοφρουρών».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και σήμερα, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να υπενθυμίζει στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι Πάσχα και ότι θα ήταν καλό να ξεκουραστούν πριν την επάνοδο, ενώ το ΠΑΣΟΚ επανήλθε στους ίδιους τόνους, επαναλαμβάνοντας τη φράση «ρουσφετάκιας υπουργός» και τονίζοντας ότι «παραληρεί πανικόβλητος εξαπολύοντας προσωπικές ύβρεις, αλλά για την ταμπακιέρα… σιωπή. Πόσο ακόμα θα περιμένουμε να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια, που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης;».

Οι υψηλοί τόνοι του ΠΑΣΟΚ δεν είναι τυχαίο φαινόμενο. Όλα δείχνουν ότι στο πλαίσιο του κομματικού ανταγωνισμού ενόψει των εκλογών, αλλά κυρίως ενόψει του σχηματισμού των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού, η Χαριλάου Τρικούπη επιθυμεί να ενισχύσει το προφίλ της δυναμικής, έντονης αντιπολίτευσης, κάτι που αποτυπώνεται και στις δημόσιες παρεμβάσεις των στελεχών του.

«Πυρά» κατά Λαζαρίδη για το «πτυχίο»

Παράλληλα, ο νεοδιορισθείς υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης αντιμετωπίζει πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για το «πτυχίο» που υποστηρίζει ότι έχει λάβει από κέντρο σπουδών, με το θέμα να το σηκώνει πρώτα ο ΣΥΡΙΖΑ και με ιδιαίτερη θέρμη ο Παύλος Πολάκης, και στη συνέχεια να μπαίνουν στην αντιπαράθεση το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το κόμμα Κασσελάκη.

Το θέμα αφορά το πτυχίο που έχει λάβει ο κ. Λαζαρίδης από έναν εκπαιδευτικό οργανισμό με την επωνυμία College of Southeastern Europe, και με το οποίο έλαβε θέση στο δημόσιο η οποία απαιτούσε αναγνωρισμένο πτυχίο ΑΕΙ. Παράλληλα, δέχεται κριτική και επειδή σε ανάρτησή του στις αρχές του 2026 για τις μαζικές διαγραφές περίπου 300.000 εγγεγραμμένων φοιτητών, ο κ. Λαζαρίδης τις είχε υπερασπιστεί, ισχυριζόμενος ότι «όσοι έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο, γνωρίζουμε πολύ καλά πόσες ευκαιρίες πήγαν χαμένες για ολόκληρες δεκαετίες».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε το θέμα με τον Παύλο Πολάκη να κάνει επιτόπια έρευνα στο κτίριο όπου φέρεται να στεγάζεται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ενώ επισήμως το κόμμα κατέθεσε στη Βουκλή αίτηση κατάθεσης εγγράφων, ζητώντας από τον κ. Λαζαρίδη να καταθέσει το πτυχίο του.

Αντίστοιχη θεσμική ενέργεια πραγματοποίησε και το κόμμα Κασσελάκη, καταθέτοντας καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζητώντας έλεγχο για παράνομη μισθοδοσία και ψευδείς δηλώσεις του κ. Λαζαρίδη.

Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ, μπήκε στην αντιπαράθεση αρχικά απευθύνοντας «καλοπροαίρετα» ερωτήματα στον υπουργό, ζητώντας να παρέμβει το Μέγαρο Μαξίμου και να ανακοινώσει αν έχει ζητήσει εξηγήσεις από τον κ. Λαζαρίδη.

Με νεότερη ανακοίνωσή του, τονίζει ότι «Ο κ. Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ρίχνει την ευθύνη στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Αναγνωρίζει ότι δεν έχει πτυχίο ΑΕΙ ούτε ισότιμο με ΑΕΙ. Απλά δηλώνει άγνοια του νόμου και μας λέει ότι πιθανώς με… λάθος «του κράτους» προσελήφθη ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού το 2007.

Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο.

Ο κ. Μητσοτάκης αν έχει στάλα αξιοπρέπειας, οφείλει να τον αποπέμψει. Αλλιώς θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού».

Η απάντηση Λαζαρίδη

Τα όσα αναφέρει στην τελευταία ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αποτελούν απάντηση στην ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Σε ό,τι αφορά τα περί «προσόντων», ας απευθυνθούν στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Εγώ κατέθεσα όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που μου ζητήθηκαν (απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο από το «The College of Southeastern Europe»).

Αν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα, θα μου είχε επισημανθεί. Τα υπόλοιπα είναι απλώς φθηνές εντυπώσεις.

Όσο για τα περί "εξαπτέρυγων" καλό θα ήταν να μην ξύνονται στη γκλίτσα του τσοπάνη. Διότι γνωρίζουν ότι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους»

