Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Να πάει σε καμιά εκκλησία μήπως τον φωτίσει ο Θεός

Ο Άδωνις Γεωργιάδης καλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να «χαλαρώσει»

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Να πάει σε καμιά εκκλησία μήπως τον φωτίσει ο Θεός
Με μία αιχμηρή ανάρτησή του στο X, ο Άδωνις Γεωργιάδης δίνει συνέχεια στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ και καλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάει «σε καμιά εκκλησία» και να προσευχηθεί «τις Άγιες Μέρες».

Με την ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας απαντά στη χθεσινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, στην οποία η Τρικούπη τον χαρακτήρισε «δειλό» και «ρουσφετάκια» και απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον κάλεσε να «χαλαρώσει» μέχρι την Τρίτη του Πάσχα προτρέποντάς τον παράλληλα, «να μην δείχνει τόσο αγχωμένος που θα χάσει πάλι τις εκλογές».

«Ενημερώνω τον Νίκο Ανδρουλάκη α) έως την Τρίτη του Πάσχα να χαλαρώσει, τώρα πάμε να ξεκουραστούμε και να προσευχηθούμε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Η Πολιτική αντιπαράθεση σταματά ως τότε, ας μην δείχνει τόσο αγχωμένος που θα χάσει πάλι τις εκλογές, β) εγώ έχω δεχθεί προσωπικά αιτήματα από πολλούς συναδέλφους βουλευτές, όχι ως κόμμα για να μου ζητάει το ΠΑΣΟΚ να τα δημοσιοποιήσω. Ναι λοιπόν έχω ανταποκριθεί και θα εξακολουθήσω να το κάνω, σε πολλά αιτήματα και συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ, νόμιμα, διότι εγώ δεν κάνω παράνομα πράγματα. Είναι μέρος της δουλειάς μου. Αν τώρα κάποιοι αυτούς μου δώσουν την άδεια τους να τα δημοσιοποιήσω ή με προκαλέσουν στην Βουλή επιτιθέμενοι στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις γελοίες κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τότε ναι θα τα δημοσιοποιήσω. Οχι για να τους θίξω αλλά για να αναδείξω την υποκρισία την οποία δεν ανέχομαι. Οι βουλευτές μας δεν έκαναν τίποτε περισσότερο από όσα κάνουμε όλοι μας καθημερινά και γί´´αυτό αυτός ο φάκελος είναι προσβολή στο Κοινοβούλιο και όλα τα κόμματα θα έπρεπε να έχουμε αντιδράσει ως προς αυτό. Τα υπόλοιπα από βδομάδα. Ας πάτε κύριε Ανδρουλάκη σε καμμία Εκκλησία και εσείς να προσευχηθείτε τούτες τις Άγιες μέρες μήπως σας φωτίσει ο Θεός να γίνετε πιο ειλικρινής, διότι αν μάθατε από μένα σήμερα το 2026, ότι όλοι οι βουλευτές κάνουμε και τέτοια, τότε κάτι δεν πάει καλά με σας ….»

Διαβάστε επίσης

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Η κορύφωση της εξόδου των εκδρομέων για το Πάσχα φέρνει καθυστερήσεις στους δρόμους

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σκότωσε τον ανηψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ του Λιβάνου - Ποιος ήταν ο Αλί Γιουσούφ Χάρσι

14:41LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Λεωνίδας θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό - Πότε θα δούμε τα νέα επεισόδια

14:30ΥΓΕΙΑ

Συστηματικές θεραπείες: Σύγχρονη ογκολογική θεραπευτική

14:25LIFESTYLE

Beef μεταξύ Νεφέλης Μεγκ και Ιωάννας Τούνη - «Ντροπή σου», «Είσαι η Τούνη και ασχολείσαι μαζί μου;»

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς άφησαν τα 6 παιδιά τους να λιμοκτονήσουν - Έτρωγαν μούχλα, ζωύφια και σκυλοτροφή για να επιβιώσουν

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Προφυλακίστηκαν η μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση του βρέφους

14:07ΠΟΛΤΟΣ

Πόλεμος και ειρήνη

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Να πάει σε καμιά εκκλησία μήπως τον φωτίσει ο Θεός

14:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης – Η συνθήκη της Λωζάννης δεν επιδέχεται ερμηνείες

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αποκάλυψε μυστική επιχείρηση ρωσικών υποβρυχίων στον Ατλαντικό - «Πούτιν σε βλέπουμε, αν διαπιστώσουμε ζημιά σε καλώδια και αγωγούς θα υπάρξουν συνέπειες»

14:01ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε gatekeeping- Ευκολότερη η πρόσβαση σε γιατρούς ειδικοτήτων

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Ταξίδι με αυτοκίνητο το Πάσχα: Πώς θα αποτρέψετε τη ναυτία και θα νιώσετε γρήγορα καλύτερα

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: ΠΑΣΟΚ και υπόλοιπη αντιπολίτευση είπαν όχι στη στήριξη των κτηνοτρόφων που πλήττονται από τον αφθώδη πυρετό

13:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η επιβεβαίωση που χρειάζεται να κάνετε για να είναι πιο γρήγορη η διαδικασία της αίτησης

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Διασώθηκε ανθρακωρύχος που είχε παγιδευτεί σε πλημμυρισμένη σήραγγα έπειτα από 14 ημέρες

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Κλιματική κρίση: Σε κίνδυνο εξαφάνισης οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι - Πνίγονται μαζικά οι νεοσσοί

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Από 9 ευρώ το κιλό η τιμή του αρνιού - Αυξημένη η κίνηση στη Βαρβάκειο ενόψει Πάσχα

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

13:18WHAT THE FACT

Το αίνιγμα του βυθού: Το πλάσμα που δεν ξέρουν οι επιστήμονες ανακαλύφθηκε στην Ιαπωνία

09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγκλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τον πέμπτο όροφο σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Προφυλακίστηκαν η μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση του βρέφους

11:58ΕΛΛΑΔΑ

«Γλέντι» στο X με Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη: «Ευτυχώς δεν τον δάγκωσε - Είναι ήρωας!»

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Γιατί οι τιμές στην Ευρώπη θα παραμείνουν στα ύψη ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Από 9 ευρώ το κιλό η τιμή του αρνιού - Αυξημένη η κίνηση στη Βαρβάκειο ενόψει Πάσχα

12:28LIFESTYLE

Κόνι Μεταξά: Η εξομολόγηση για το διαζύγιό της - «Μου αρέσει να είμαι μόνη μου - Δεν κάνω σεξ»

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς άφησαν τα 6 παιδιά τους να λιμοκτονήσουν - Έτρωγαν μούχλα, ζωύφια και σκυλοτροφή για να επιβιώσουν

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

12:12LIFESTYLE

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς: Η «Κέλι» αποκάλυψε ποιος συμπρωταγωνιστής της ήταν η πρώτη αγάπη της

14:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης – Η συνθήκη της Λωζάννης δεν επιδέχεται ερμηνείες

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Εντόπισαν 12χρονη, μόνη της σε λεωφορείο – Είπε πως την κακοποιούσαν οι γονείς της

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή για το Πάσχα - Μικρό... καλοκαιράκι σε όλη την Ελλάδα

14:25LIFESTYLE

Beef μεταξύ Νεφέλης Μεγκ και Ιωάννας Τούνη - «Ντροπή σου», «Είσαι η Τούνη και ασχολείσαι μαζί μου;»

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» - Έθιμα, παραδόσεις και συμβολισμοί της σημερινής ημέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ