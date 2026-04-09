Γεωργιάδης: Δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε gatekeeping- Ευκολότερη η πρόσβαση σε γιατρούς ειδικοτήτων

Στην ανησυχία που έχει δημιουργηθεί σε πολίτες και μερίδα γιατρών, απαντά ο υπουργός Υγείας 

Διονυσία Προκόπη

Άδωνις Γεωργιάδης
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης
INTIME NEWS
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μια άμεση απάντηση μέσω X, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, καθησυχάζει τους Ιατρικούς Συλλόγους που εξέφρασαν την αντίθεσή τους, στην τροποποίηση της διάταξης για τις παραπομπές από προσωπικούς γιατρούς σε γιατρούς ειδικοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι με την τροπολογία του υπουργείου Υγείας, που εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις» και ψηφίστηκε τη Μ. Δευτέρα, αντικαταστάθηκε η διάταξη που ίσχυε μέχρι τώρα και υπαγόρευε ότι «η παραπομπή σε άλλους ιατρούς πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από τον προσωπικό ιατρό, στον οποίο ο πολίτης ήταν εγγεγραμμένος».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η νέα ρύθμιση στόχο έχει να βελτιώσει τη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του συστήματος υγείας, όπως η αντικειμενική αδυναμία εξεύρεσης προσωπικού ιατρού σε ορισμένες περιπτώσεις ή οι προσωρινές απουσίες ιατρών (άδειες, ασθένειες, κενές θέσεις) και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές).

Ωστόσο, οι Ιατρικοί Σύλλογοι είδαν πίσω από την τροποποίηση του συστήματος την πρόθεση εφαρμογής "gatekeeping", παρά τη διευκόλυνση της διαδικασίας. Τόσο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών όσο και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά εξέφρασαν την αντίθεσή τους.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, πάντως, δηλώνει σαφώς σε ανάρτησή του στο X, ότι «καμία τέτοια πρόθεση δεν έχουμε και τίποτε τέτοιο δεν θα γίνει. Σε σχέση με τα ισχύοντα σήμερα η πρόσβαση σε ειδικευμένο ιατρό θα είναι ακόμη ευκολότερη».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:58ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Ιράν: Παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Η κορύφωση της εξόδου των εκδρομέων για το Πάσχα φέρνει καθυστερήσεις στους δρόμους

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σκότωσε τον ανηψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ του Λιβάνου - Ποιος ήταν ο Αλί Γιουσούφ Χάρσι

14:41LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Λεωνίδας θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό - Πότε θα δούμε τα νέα επεισόδια

14:30ΥΓΕΙΑ

Συστηματικές θεραπείες: Σύγχρονη ογκολογική θεραπευτική

14:25LIFESTYLE

Beef μεταξύ Νεφέλης Μεγκ και Ιωάννας Τούνη - «Ντροπή σου», «Είσαι η Τούνη και ασχολείσαι μαζί μου;»

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς άφησαν τα 6 παιδιά τους να λιμοκτονήσουν - Έτρωγαν μούχλα, ζωύφια και σκυλοτροφή για να επιβιώσουν

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Προφυλακίστηκαν η μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση του βρέφους

14:07ΠΟΛΤΟΣ

Πόλεμος και ειρήνη

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Να πάει σε καμιά εκκλησία μήπως τον φωτίσει ο Θεός

14:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης – Η συνθήκη της Λωζάννης δεν επιδέχεται ερμηνείες

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αποκάλυψε μυστική επιχείρηση ρωσικών υποβρυχίων στον Ατλαντικό - «Πούτιν σε βλέπουμε, αν διαπιστώσουμε ζημιά σε καλώδια και αγωγούς θα υπάρξουν συνέπειες»

14:01ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε gatekeeping- Ευκολότερη η πρόσβαση σε γιατρούς ειδικοτήτων

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Ταξίδι με αυτοκίνητο το Πάσχα: Πώς θα αποτρέψετε τη ναυτία και θα νιώσετε γρήγορα καλύτερα

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: ΠΑΣΟΚ και υπόλοιπη αντιπολίτευση είπαν όχι στη στήριξη των κτηνοτρόφων που πλήττονται από τον αφθώδη πυρετό

13:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η επιβεβαίωση που χρειάζεται να κάνετε για να είναι πιο γρήγορη η διαδικασία της αίτησης

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Διασώθηκε ανθρακωρύχος που είχε παγιδευτεί σε πλημμυρισμένη σήραγγα έπειτα από 14 ημέρες

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Κλιματική κρίση: Σε κίνδυνο εξαφάνισης οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι - Πνίγονται μαζικά οι νεοσσοί

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Από 9 ευρώ το κιλό η τιμή του αρνιού - Αυξημένη η κίνηση στη Βαρβάκειο ενόψει Πάσχα

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγκλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τον πέμπτο όροφο σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Προφυλακίστηκαν η μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση του βρέφους

11:58ΕΛΛΑΔΑ

«Γλέντι» στο X με Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη: «Ευτυχώς δεν τον δάγκωσε - Είναι ήρωας!»

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Γιατί οι τιμές στην Ευρώπη θα παραμείνουν στα ύψη ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Από 9 ευρώ το κιλό η τιμή του αρνιού - Αυξημένη η κίνηση στη Βαρβάκειο ενόψει Πάσχα

12:28LIFESTYLE

Κόνι Μεταξά: Η εξομολόγηση για το διαζύγιό της - «Μου αρέσει να είμαι μόνη μου - Δεν κάνω σεξ»

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς άφησαν τα 6 παιδιά τους να λιμοκτονήσουν - Έτρωγαν μούχλα, ζωύφια και σκυλοτροφή για να επιβιώσουν

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

12:12LIFESTYLE

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς: Η «Κέλι» αποκάλυψε ποιος συμπρωταγωνιστής της ήταν η πρώτη αγάπη της

14:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης – Η συνθήκη της Λωζάννης δεν επιδέχεται ερμηνείες

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Εντόπισαν 12χρονη, μόνη της σε λεωφορείο – Είπε πως την κακοποιούσαν οι γονείς της

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή για το Πάσχα - Μικρό... καλοκαιράκι σε όλη την Ελλάδα

14:25LIFESTYLE

Beef μεταξύ Νεφέλης Μεγκ και Ιωάννας Τούνη - «Ντροπή σου», «Είσαι η Τούνη και ασχολείσαι μαζί μου;»

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» - Έθιμα, παραδόσεις και συμβολισμοί της σημερινής ημέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ