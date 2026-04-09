Γεωργιάδης: Δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε gatekeeping- Ευκολότερη η πρόσβαση σε γιατρούς ειδικοτήτων

Με μια άμεση απάντηση μέσω X, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, καθησυχάζει τους Ιατρικούς Συλλόγους που εξέφρασαν την αντίθεσή τους, στην τροποποίηση της διάταξης για τις παραπομπές από προσωπικούς γιατρούς σε γιατρούς ειδικοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι με την τροπολογία του υπουργείου Υγείας, που εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις» και ψηφίστηκε τη Μ. Δευτέρα, αντικαταστάθηκε η διάταξη που ίσχυε μέχρι τώρα και υπαγόρευε ότι «η παραπομπή σε άλλους ιατρούς πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από τον προσωπικό ιατρό, στον οποίο ο πολίτης ήταν εγγεγραμμένος».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η νέα ρύθμιση στόχο έχει να βελτιώσει τη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του συστήματος υγείας, όπως η αντικειμενική αδυναμία εξεύρεσης προσωπικού ιατρού σε ορισμένες περιπτώσεις ή οι προσωρινές απουσίες ιατρών (άδειες, ασθένειες, κενές θέσεις) και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές).

Ωστόσο, οι Ιατρικοί Σύλλογοι είδαν πίσω από την τροποποίηση του συστήματος την πρόθεση εφαρμογής "gatekeeping", παρά τη διευκόλυνση της διαδικασίας. Τόσο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών όσο και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά εξέφρασαν την αντίθεσή τους.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, πάντως, δηλώνει σαφώς σε ανάρτησή του στο X, ότι «καμία τέτοια πρόθεση δεν έχουμε και τίποτε τέτοιο δεν θα γίνει. Σε σχέση με τα ισχύοντα σήμερα η πρόσβαση σε ειδικευμένο ιατρό θα είναι ακόμη ευκολότερη».