Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά: «Gatekeeping» με ανεπάρκειες στον προσωπικό γιατρό

Αντίθετος και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά στην τροποίηση του συστήματος παραπομπών των ασφαλισμένων στους γιατρούς ειδικοτήτων 

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

Την αντίθεση του ιατρικού κόσμου στην «αιφνιδιαστική και άνευ διαβούλευσης ψήφιση κατά πλειοψηφία σε άσχετο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών της τροπολογίας 470/118 3.4.2026 για το Gatekeeping», εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά (ΙΣΠ).

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Νικόλαος Πλατανησιώτης καλεί το υπουργείο Υγείας να αποσύρει τη νέα ρύθμιση που τροποποιεί το σύστημα παραπομπών προς τους γιατρούς ειδικοτήτων και να ανοίξει διάλογο με τους ιατρικούς συλλόγους, ώστε «να αποφύγει την εφαρμογή ενός αποτυχημένου βρετανικού μοντέλου».

«Στο μέσον της Μεγάλης Εβδομάδας ψηφίστηκε η ρύθμιση για τον Προσωπικό Ιατρό, που αντικαθιστά την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Νόμου 5157/2024 υπό τον παραπλανητικό τίτλο: "Κοινωνικό κλιματικό ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις". Η κυβέρνηση επιβάλλει το καθεστώς "Gatekeeping" χωρίς να εισακούσει, να ενημερώσει ή να συμβουλευθεί τους πλέον αρμόδιους και άμεσα επηρεαζόμενους, τους Ιατρικούς Συλλόγους και τα μέλη τους.

»Η ρύθμιση αυτή μάλιστα υπεγράφη στις 3 Απριλίου από επτά υπουργούς και δύο αναπληρωτές υπουργούς οι οποίοι δεν φαίνεται να μελέτησαν τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ που αποδεικνύουν ότι ο θεσμός του Προσωπικού Γιατρού παραμένει ανεπαρκώς στελεχωμένος και δομικά προβληματικός. Δεν εξηγείται διαφορετικά ότι στις 31 Μαρτίου υπήρχαν συνολικά 5.541 προσωπικοί γιατροί σε όλη τη χώρα για πάνω από 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους! Εξ αυτών οι 4.079 προέρχονται από δημόσιες δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και μόνο 1.462 είναι ιδιώτες-γιατροί συμβεβλημένοι. Με βάση αυτά τα δεδομένα και παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες πάνω από 3,5 εκατομμύρια πολίτες εξακολουθούν να μη διαθέτουν Προσωπικό Ιατρό» αναφέρει ο ΙΣΠ, σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως εξηγεί ο Σύλλογος, «με το άρθρο 5 της Τροπολογίας 470/118 3.4.2026 επιχειρείται επιβολή "Gatekeeping" ενώ ήδη δεν υπάρχει επαρκής αριθμός Προσωπικών Ιατρών και δεν έχει εξασφαλιστεί καθολική κάλυψη του πληθυσμού της χώρας. Παράλληλα στηρίζεται στη λογική της υποχρεωτικής συμμετοχής χωρίς διάλογο με τον ιατρικό κόσμο, ενημέρωση της κοινωνίας και στάθμιση των δυσμενών συνεπειών που προκάλεσε η ανάλογη ρύθμιση στη Βρετανία».

Με δήλωσή του, ο κ. Πλατανησιώτης επισημαίνει: «Για μια φορά ακόμα ακολουθήθηκε μια πρακτική που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως απαξίωση του ρόλου των Ιατρικών Συλλόγων, ενώ την ίδια στιγμή το περιεχόμενο της τροπολογίας για το "Gatekeeping" προκαλεί σειρά προβλημάτων. Περιορίζει την ελεύθερη πρόσβαση των ασθενών σε ιατρούς ειδικοτήτων, μειώνει τους διαύλους πρόσβασης των πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, επιβαρύνει το ήδη πιεσμένο ιατρικό προσωπικό, ενώ υποβαθμίζει βαθμηδόν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Η επιβολή μιας ρύθμισης που εισηγήθηκαν και ψήφισαν κάποιοι χωρίς να γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί χωρίς να έχουν προηγηθεί διάλογος και ουσιαστική ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επιεικώς ατεκμηρίωτη και εξωπραγματική, τόσο σε επιστημονικό, όσο και λειτουργικό πλαίσιο».

Ο ΙΣΠ καλεί την κυβέρνηση και την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να αποσύρουν άμεσα τη ρύθμιση και να προχωρήσουν σε ανοικτό, διάφανο, ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους. «Επαναλαμβάνουμε την πρόθεσή μας να συμβάλλουμε με την καθημερινή εμπειρία και το έργο μας, να διαμορφωθεί ένα λειτουργικό, επαρκώς στελεχωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Θα αντιδράσουμε με κάθε θεσμικό μέσο» προειδοποιεί, τέλος, ο πρόεδρος του ΙΣΠ.

