Μητσοτάκης για «εκλογές με μαγιό»: «Την άνοιξη, με ένα φουτεράκι θα είστε εντάξει»

Φουτεράκι, θα φοράμε στις εκλογές καθώς αυτές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, δήλωσε με χιούμορ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Απαντώντας στην ερώτηση αν θα πάμε στις κάλπες «με μαγιό ή παντελόνι», ο πρωθυπουργός απάντησε: «Την άνοιξη; Με ένα φουτεράκι θα είστε εντάξει».

Λίγο πριν οδηγηθεί στο στούντιο για την τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου για τον Ant1, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε μερικές ερωτήσεις σε πιο χαλαρό ύφος. Μεταξύ άλλων, μάλιστα, έκανε την πρόβλεψη πως το Μουντιάλ φέτος θα έρθει στην Ευρώπη, την αποκάλυψη πως για χάρη του 5ου τελικού στο μπάσκετ άλλαξε το πρόγραμμά του, ενώ αρνήθηκε να αποκαλύψει κάτι για τον επικείμενο γάμο του γιου του Κωνσταντίνου με τη Μαρία Σάκκαρη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα γιατί θα φάω ξύλο. Αλλά εντάξει ξεκινάμε. Καλά να είναι τα παιδιά ευτυχισμένα».

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