Προσωπικός γιατρός: Τι αλλάζει στις παραπομπές προς ιατρούς ειδικοτήτων - Η αντίδραση του ΙΣΑ

Η τροποποίηση του συστήματος παραπομπών - Τι ισχύει για τους πολίτες με χρόνια νοσήματα 

Διονυσία Προκόπη

Στην τροποποίηση του συστήματος παραπομπών από τον προσωπικό στους ειδικούς γιατρούς, προχώρησε το υπουργείο Υγείας, αντικαθιστώντας τη διάταξη που ίσχυε μέχρι τώρα και υπαγόρευε ότι «η παραπομπή σε άλλους ιατρούς πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από τον προσωπικό ιατρό, στον οποίο ο πολίτης ήταν εγγεγραμμένος».

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις» και ψηφίστηκε τη Μ. Δευτέρα, το υπουργείο Υγείας επιχειρεί να λύσει πρακτικά και λειτουργικά εμπόδια που προέκυψαν κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης και εφαρμογής του εν λόγω συστήματος παραπομπών.

Πώς γίνεται η παραπομπή

Η νέα ρύθμιση στόχο έχει να βελτιώσει τη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του συστήματος υγείας, όπως η αντικειμενική αδυναμία εξεύρεσης προσωπικού ιατρού σε ορισμένες περιπτώσεις ή οι προσωρινές απουσίες ιατρών (άδειες, ασθένειες, κενές θέσεις) και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές).

Συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις που υφίσταται αντικειμενική δυσκολία εξεύρεσης προσωπικού ιατρού, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε ιατρό ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, προκειμένου να πραγματοποιείται η αρχική παραπομπή στο σύστημα. Ο πολίτης δεν θα υφίσταται οικονομική επιβάρυνση για επισκέψεις σε ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει παραπεμπτικό από τον προσωπικό του ιατρό ή οποιονδήποτε γενικό ιατρό ή παθολόγο ή υπόχρεο προσωπικό ιατρό (πρώην αγροτικό ιατρό).

«Η παραπομπή γίνεται: α) από οποιονδήποτε υπόχρεο, μη υπόχρεο και επί θητεία προσωπικό ιατρό, ανεξαρτήτως εάν ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι εγγεγραμμένος σε αυτόν, β) από οποιονδήποτε γενικό/οικογενειακό ιατρό, εσωτερικό παθολόγο και παιδίατρο, ανεξαρτήτως του εάν αποτελεί προσωπικό ιατρό και, στην περίπτωση που αποτελεί προσωπικό ιατρό, ανεξαρτήτως του εάν ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι εγγεγραμμένος σε αυτόν. Η ως άνω παραπομπή γίνεται αφού παρασχεθεί πληροφόρηση στον λήπτη υπηρεσιών υγείας, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.). Κάθε περαιτέρω παραπομπή μπορεί να γίνεται και από τους λοιπούς ιατρούς για τα θέματα ειδικότητάς τους, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.)» αναφέρει η επίμαχη διάταξη.

Με τον τρόπο αυτό, αναφέρει το υπουργείο Υγείας, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ιατρούς και δομές του δημόσιου συστήματος υγείας και σε παρόχους συμβεβλημένους με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η εξυπηρέτησή τους από τον προσωπικό ιατρό στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Στόχος της ρύθμισης είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας να καταστεί το βασικό σημείο εξυπηρέτησης και η κύρια πύλη εισόδου των πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποσκοπώντας στην ορθολογικότερη διαχείριση και την αύξηση της διαθεσιμότητας των ραντεβού των πολιτών με άλλους ειδικούς ιατρούς, τα οποία θα δεσμεύονται ηλεκτρονικά με βάση το ιατρικό παραπεμπτικό.

Ένα μόνο παραπεμπτικό για τους χρονίως πάσχοντες

Με την ενεργοποίηση του συστήματος παραπομπών (μέσω παραπεμπτικού από ιατρό της ΠΦΥ), τροποποιείται και η διαδικασία ηλεκτρονικής δέσμευσης ραντεβού, για την οποία θα απαιτείται πλέον η ύπαρξη παραπεμπτικού.

Το υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι οι πολίτες με χρόνια νοσήματα θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν όσα ραντεβού είναι αναγκαία για χρονικό διάστημα ενός έτους, με την έκδοση ενός μόνο παραπεμπτικού.

Για τους πολίτες που δεν διαθέτουν προσωπικό ιατρό, σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε ιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Τ.ΟΜ.Υ., Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ιατρικού παραπεμπτικού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ελεύθερη πρόσβαση ζητά ο ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) απέστειλε επιστολή στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, εκφράζοντας την αντίθεσή του -και- στη νέα διάταξη, καθώς διατηρείται το λεγόμενο "gatekeeping", παρά τη διευκόλυνση της διαδικασίας.

«Προκειμένου ένας ασθενής να επισκεφθεί ιατρό άλλης ειδικότητας υποχρεούται να λάβει παραπομπή από τον προσωπικό ιατρό του. Η προσέγγιση αυτή γνωστή και ως "Gatekeeping" έχει δοκιμαστεί σε διάφορα Εθνικά Συστήματα Υγείας άλλων χωρών, με πλήρη αποτυχία οδηγώντας ασθενείς από χώρες του εξωτερικού να έρχονται στη χώρα μας για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός ιατρών εξειδικευμένων, η επιβολή ενός τέτοιου μηχανισμού εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα επιχειρεί να επιλύσει. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς θα υποχρεώνονται να ακολουθούν μια χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον κατάλληλο ειδικό ιατρό, για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την επανεξέτασή τους, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των ασθενών» υποστηρίζει ο ΙΣΑ.

Επίσης, ο Σύλλογος εκφράζει ανησυχία, μήπως η αλλαγή αυτή ανοίξει το δρόμο για πιθανή κατάργηση των συμβάσεων των γιατρών ειδικοτήτων με τον ΕΟΠΥΥ. Για τους παραπάνω λόγους, ο ΙΣΑ ζητά διευκρινίσεις για την εφαρμογή της συγκεκριμένης τροπολογίας και την υλοποίηση της δέσμευσης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για την ελεύθερη πρόσβαση στους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων πλην των προσωπικών ιατρών, βάσει των συμβάσεων και των επισκέψεων που ισχύουν έως τώρα.

