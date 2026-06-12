Μετά τη δικαίωση από τον Άρειο Πάγο: Σύντομα οι αποφάσεις από το ΥΠΟΙΚ για δανειολήπτες

Snapshot Το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται την απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει δανειολήπτες για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων και αναμένονται σύντομα ανακοινώσεις.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να τηρήσει το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αλλά θα πραγματοποιήσει τεχνική και οικονομική αξιολόγηση πριν από οποιεσδήποτε νομοθετικές παρεμβάσεις.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει εντείνει τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς και κλάδους με αυξημένη φοροδιαφυγή, χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη.

Οι κυρώσεις για παραβάσεις φοροδιαφυγής παραμένουν αυστηρές και μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμη και πολύμηνη αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων.

Περίπου το 30% των ελέγχων εντοπίζουν παραβάσεις, αν και γενικά η συμμόρφωση βελτιώνεται σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Snapshot powered by AI

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καλείται να διαχειριστεί δύο κρίσιμα μέτωπα ταυτόχρονα: Τις συνέπειες της πρόσφατης δικαστικής απόφασης που δικαιώνει δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι ανακοινώσεις για το πρώτο ζήτημα αναμένονται σύντομα, ενώ ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων σε όλη τη χώρα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επεξεργασία της απόφασης του Αρείου Πάγου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, μετά τη δικαίωση δανειοληπτών αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνειά τους.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου, Όμηρος Τσάπαλος, η ανάλυση της απόφασης αποσκοπεί στην πλήρη αποτύπωση των επιπτώσεών της, ώστε οι παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν να είναι συμβατές τόσο με το σκεπτικό της Δικαιοσύνης όσο και με τις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας.

Ο κ. Τσάπαλος επεσήμανε ότι δεν υπάρχει πρόθεση απόκλισης από το περιεχόμενο της δικαστικής κρίσης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται τεχνική και οικονομική αξιολόγηση πριν από οποιαδήποτε νομοθετική ή διοικητική κίνηση. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Αναφορικά με τη φοροδιαφυγή, σημείωσε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ήδη ενισχύσει τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς και σε κλάδους που εμφανίζουν αυξημένη παραβατικότητα.

Στην επιχείρηση αξιοποιούνται σύγχρονα ψηφιακά «εργαλεία», τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα απομακρυσμένης παρακολούθησης, με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό παραβάσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη μη έκδοση αποδείξεων και τη μη διασύνδεση POS με ταμειακές μηχανές, ενώ οι κυρώσεις για τους παραβάτες παραμένουν αυστηρές, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και σε πολύμηνη αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, παραβάσεις εντοπίζονται περίπου στο 30% των ελέγχων, αν και η συνολική εικόνα συμμόρφωσης εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης