«Ψηφιακό δίχτυ» για τους influencers - Πώς η εφορία βλέπει τα χρήματα από τα social πριν δηλωθούν

Εκτός από τις ειδικές ομάδες που παρακολουθούν συστηματικά τα προφίλ influencers για πιθανές παραβάσεις, αξιοποιείται και ένα προηγμένο σύστημα που καταγράφει και αναλύει τα οικονομικά δεδομένα που σχετίζονται με συνεργασίες και διαφημίσεις

Μιχάλης Παπαδάκος

«Ψηφιακό δίχτυ» για τους influencers - Πώς η εφορία βλέπει τα χρήματα από τα social πριν δηλωθούν
Σε πιο «σφιχτό» έλεγχο μπαίνουν τα έσοδα των influencers, καθώς η ΑΑΔΕ ενισχύει τα ψηφιακά της εργαλεία για την παρακολούθηση της δραστηριότητας στα social media.

Χρησιμοποιώντας αλγόριθμους και πραγματοποιώντας ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, οι φορολογικές Αρχές μπορούν πλέον να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τα εισοδήματα από πλατφόρμες όπως Instagram, TikTok και Facebook, ακόμη και πριν αυτά δηλωθούν επισήμως.

Τα τελευταία χρόνια, σημαντικό κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει μεταφερθεί στο διαδίκτυο. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΑΔΕ έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο «ψηφιακό δίχτυ» ελέγχου. Εκτός από τις ειδικές ομάδες που παρακολουθούν συστηματικά τα προφίλ influencers για πιθανές παραβάσεις, αξιοποιείται και ένα προηγμένο σύστημα που καταγράφει και αναλύει τα οικονομικά δεδομένα που σχετίζονται με συνεργασίες και διαφημίσεις.

Πώς γίνεται ο έλεγχος των εισοδημάτων

Κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται για συνεργασία με εταιρείες διαβιβάζεται αυτόματα στην ΑΑΔΕ μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι ελεγκτές έχουν άμεση εικόνα των δηλωμένων εσόδων, χωρίς να περιμένουν τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις. Με τον τρόπο αυτό, η εφορία μπορεί να εντοπίζει έγκαιρα αποκλίσεις ή περιπτώσεις απόκρυψης εισοδήματος.

Παράλληλα, όσοι προωθούν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω stories και reels χωρίς να εκδίδουν τα απαραίτητα παραστατικά, βρίσκονται αντιμέτωποι με εκτεταμένους ελέγχους. Μέσω τεχνητής νοημοσύνης, τα συστήματα μπορούν να εντοπίζουν ύποπτα μοτίβα δραστηριότητας και να οδηγούν στην επιβολή σημαντικών προστίμων.

Τα διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη στροφή προς την πλήρη ψηφιοποίηση των ελέγχων. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 και Προγραμματισμού 2026 της ΑΑΔΕ, περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις διαβίβασαν τιμολόγια και αποδείξεις μέσω ERP, συνολικά σχεδόν 796 εκατομμύρια παραστατικά. Επιπλέον, πάνω από 2,25 δισεκατομμύρια παραστατικά διαβιβάστηκαν μέσω παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Το νέο αυτό πλαίσιο επιτρέπει στην εφορία να ελέγχει άμεσα αν τα δηλωμένα ποσά ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα, με κάθε απόκλιση να ενεργοποιεί ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Τέλος, προχωρά και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού φακέλου για κάθε φορολογούμενο. Σε αυτόν συγκεντρώνονται στοιχεία για εισοδήματα, ακίνητη περιουσία, τραπεζικές καταθέσεις, θυρίδες και επενδύσεις, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυνατότητα εντοπισμού φορολογικών παραβάσεων.

