Καθημερινό Unboxing εμπειριών και προσφορών* στο Παγκόσμιο από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται με δυνατές αναμετρήσεις. Ξεχωρίζουν σήμερα, στις 22:00 ο αγώνας Καναδάς-Βοσνία Ερζεγοβίνη και την Κυριακή στις 01:00 το παιχνίδι Βραζιλία-Μαρόκο και στις 23:00 ο αγώνας Ολλανδία-Ιαπωνία.

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Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn

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Στο σημερινό παιχνίδι Καναδάς-Βοσνία Ερζεγοβίνη προσφέρεται το Bet & Get* αποκλειστικά μέσω του Allwyn Store App.

Οι ενισχυμένες αποδόσεις για το Παγκόσμιο από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πολλές είναι οι ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται καθημερινά για κάθε ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δείτε ορισμένες από τις επιλογές για τα πιο δυνατά παιχνίδια:

Καναδάς-Βοσνία Ερζεγοβίνη (Παρασκευή, 22:00)

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και στα δύο ημίχρονα

Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ: 1 ο

Kαναδάς τελευταία ομάδα που θα σκοράρει στο 1 ο Ημίχρονο

Ημίχρονο Βοσνία Ερζεγοβίνη να κερδίσει & Βοσνία Ερζεγοβίνη να σκοράρει το πρώτο γκολ

Βραζιλία-Μαρόκο (Κυριακή, 01:00)

Βραζιλία να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ

Συνολικά γκολ 1 ου Ημιχρόνου: 2-3

Ημιχρόνου: 2-3 G/G & Over 2,5

Οver 1,5 γκολ μέσα στο 1ο ημίχρονο & Οver 1,5 κόρνερ μέσα στο 1ο Ημίχρονο

Ολλανδία-Ιαπωνία (Κυριακή, 23:00)

Ολλανδία να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ

Οver 0,5 γκολ Ιαπωνία

Ολλανδία να σκοράρει και στα 2 ημίχρονα-Ναι

Ολλανδία να κερδίσει και στα 2 ημίχρονα

Sports Party* για το Παγκόσμιο την Κυριακή στα καταστήματα Allwyn

Την Κυριακή γίνεται από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ και το πρώτο Sports Party για το Παγκόσμιο στα καταστήματα Allwyn με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις. Αυτή την Κυριακή το Sports Party είναι για τα παιχνίδια Γερμανία-Κουρασάο και Ολλανδία-Ιαπωνία και ξεκινάει στις 19:30.

Το Sports Party* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα Allwyn για να δείτε τα παιχνίδια με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα Allwyn, με Promos, απίστευτες Allwyn επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σε 8 επιλεγμένες αγορές, των αγώνων Γερμανία-Κουρασάο και Ολλανδία-Ιαπωνία σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn, την Κυριακή, από τις 19:00 έως τις 23:00.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ