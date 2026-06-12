Σκληρό μάθημα για τα τροχαία: Στην Ιαπωνία βάζουν κασκαντέρ στα σχολεία για να σοκάρουν μαθητές

Στην Ιαπωνία, η οδική ασφάλεια δεν διδάσκεται σε φυλλάδια, πινακίδες και βαρετές οδηγίες μέσα στην τάξη. Σε ορισμένα σχολεία και τοπικά προγράμματα, οι μαθητές βλέπουν μπροστά τους κάτι πολύ πιο δυνατό οπτικά: κασκαντέρ να αναπαριστούν τροχαία ατυχήματα με ποδήλατα, αυτοκίνητα, φορτηγά και πεζούς, σε ελεγχόμενες συνθήκες.

Η εικόνα είναι από εκείνες που δεν ξεχνιούνται εύκολα. Ένα παιδί μπορεί να ακούσει 100 φορές ότι δεν πρέπει να πετάγεται στον δρόμο ή να κάνει ποδήλατο κοιτάζοντας το κινητό. Όταν όμως βλέπει μια σκηνή σύγκρουσης να εκτυλίσσεται μπροστά του, έστω και στημένη, το μήνυμα περνά αλλιώς. Πιο ωμά, πιο άμεσα, πιο κυνικά.

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