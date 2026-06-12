Κυθήρων Σεραφείμ για αυξήσεις Μητροπολίτων: Θα καταθέτω τα χρήματα σε φιλανθρωπικό Σωματείο

Τη δική του απάντηση με αφορμή τις αντιδράσεις σχετικά με το άρθρο 56 του πολυνομοσχεδίου, που αυξάνει τις μηνιαίες μικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών στο επίπεδο των 4.671,90 ευρώ, με αυξήσεις από 60% έως 95%, έδωσε ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ.

Αρχικά ο κ. Σεραφείμ αναφέρει: Εν καιρώ πενίας και στερήσεων, ανυψώσεως του τιμαρίθμου των πάντων, χαμηλών μισθών και συντάξεων κ.τ.τ., ανεφάνη η ευνοική μεταχείρισις του Αρχιερατικού Σώματος υπό της Πολιτείας. Το γεγονός αυτό προκάλεσε και προκαλεί δυσμενή σχόλια, παράπονα, κρίσεις και επικρίσεις

Συνιστά σύνεση και όχι επικρίσεις, καθώς, όπως υποστηρίζει: Η αύξησις της μισθοδοσίας ημπορεί, όχι λίγες φορές, να σημαίνη και αύξησι φιλανθρωπικής διακονίας.

Αναλυτικά αναφέρει:

Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ θορύβου καί τοῦ προκληθέντος σάλου ἀνά τό Πανελλήνιον, καί ὄχι μόνο, λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῆς μισθοδοσίας τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας, λυπούμενος βαθύτατα διά τόν προξενηθέντα σκανδαλισμόν, δηλώνω ὡς κατ' ἐνώπιον Κυρίου Παντοκράτορος, Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν τά ἀκόλουθα:

1. Ὡς κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ ἦλθεν εἰς τά ὦτα τοῦ Χριστωνύμου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἡ ὡς ἄνω εἴδησις. Ἐν καιρῷ πενίας καί στερήσεων, ἀνυψώσεως τοῦ τιμαρίθμου τῶν πάντων, χαμηλῶν μισθῶν καί συντάξεων κ.τ.τ., ἀνεφάνη ἡ εὐνοϊκή μεταχείρισις τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Σώματος ὑπό τῆς Πολιτείας. Τό γεγονός αὐτό προκάλεσε καί προκαλεῖ δυσμενῆ σχόλια, παράπονα, κρίσεις καί ἐπικρίσεις.

2. Ἀνέκαθεν, ὅμως, ὑπῆρχε ἡ τάσις τῆς κρίσεως καί ἐπικρίσεως τῶν Κληρικῶν, καί δή τῶν Ἐπισκόπων διά χρηματισμόν. Ἐπί παραδείγματι ὁ νεοφανής καί προσφάτως διακηρυχθείς Ἅγιος Καλλίνικος, Ἐπίσκοπος Ἐδέσσης, λέγεται ὅτι τήν δεκαετίαν τοῦ 80 ἀντιμετώπισε νεοδιόριστον Καθηγητήν, ὁ ὁποῖος ἐπιμόνως ἰσχυρίζετο ὅτι οἱ Κληρικοί χρηματίζονται καί πλουτίζουν. Προσεπάθησε νά τόν πείσῃ ὅτι αὐτό δέν ἦταν γενικός κανόνας καί στήν ἐπιμονή του τοῦ εἶπε: «φέρε μου μιά κόλλα χαρτί γιά νά ὑπογράψω καί νά σέ ἐξουσιοδοτήσω νά σηκώσης ἀπό τίς Τράπεζες ὅποιες καταθέσεις βρῆς στό ὄνομά μου». Καί τότε μόνο ἐσιώπησε...

3. Καλόν εἶναι νά μήν εἶναι ἀπόλυτες οἱ κρίσεις μας καί νά ὑπάρχη καί περιθώριο γιά καλό λογισμό. Ἡ αὔξησις τῆς μισθοδοσίας ἠμπορεῖ, ὄχι λίγες φορές, νά σημαίνη καί αὔξησι φιλανθρωπικῆς διακονίας.

4. Ὅσον ἀφορᾶ στήν ταπεινότητά μου, ἐπί τοῦ προκειμένου, μέ ἐκφράζουν ἀπόλυτα τά ὅσα γράφει στούς Χριστιανούς τῶν Φιλίππων (σημ. Καβάλας) ὁ Ἀπ. Παύλος: «...ἐγώ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης εἶναι. Οἶδα καί ταπεινοῦσθαι οἶδα καί περισσεύειν· ἐν παντί καί ἐν πᾶσι μεμύημαι καί χορτάζεσθαι καί πεινᾶν, καί περισσεύειν καί ὑστερεῖσθαι· πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλιπ. 4, 11-13). Καί ἡ ἑρμηνεία τῶν λόγων αὐτῶν τοῦ θείου Παύλου: «Ἐγώ ἔμαθα νά ἀρκοῦμαι σέ ὅσα ἔχω, ὑπό ὁποιεσδήποτε περιστάσεις καί ἄν εὑρίσκωμαι. Γνωρίζω νά ὑπομένω μέ ταπείνωσι τήν ἔλλειψι ἐνδύματος καί τροφῆς, τήν πεῖνα καί τήν φτώχεια. Γνωρίζω πῶς νά φέρωμαι καί ὅταν ἔχω μέ τό παραπάνω τά ὑλικά ἀγαθά. Σέ κάθε τι πού μοῦ συμβαίνει καί σέ ὅλες τίς περιστάσεις τῆς ζωῆς μου ἔχω μάθει τό μυστικό καί νά χορταίνω καί νά πεινῶ, καί νά κάνω καλή χρῆσι τῶν ἀγαθῶν, ὅταν τά ἔχω μέ ἀφθονία, καί νά ὑπομένω μέ εἰρήνη τήν στέρησι. Τά πάντα ἠμπορῶ καί κατορθώνω μέ τήν δύναμι, πού μού δίνει ὁ Χριστός».

5. Ἔπειτα ἀπό τίς θεοφιλεῖς αὐτές θέσεις τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἀρκούμενος στίς μέχρι σήμερα ἀποδοχές μου, δηλώνω ὅτι, ἐφόσον ψηφισθῇ ἡ μελετωμένη αὔξησις τῶν ἀποδοχῶν μας, τό χρηματικό αὐτό ποσόν, πλήν ἐλαχίστου μέρους, πού θά κρατῆται γιά ἔκτακτες ἀνάγκες βοηθείας, θά κατατίθεται μέ πάγια ἐντολή στήν Ἐθνική Τράπεζα στόν λογαριασμό τοῦ Κοινωφελοῦς Φιλανθρωπικοῦ Σωματείου μας, ὑπό τήν ἐπωνυμία: «ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑ - ΤΣΙΡΙΓΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», τό ὁποῖο ἱδρύθηκε μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. Μητρώου 5550/09-10-2025 ἀπόφασιν τοῦ Πρωτοδικείου Πειραιῶς, δημοσιεύθηκε τό Καταστατικό τοῦ Σωματείου, καί ἡ Γενική Συνέλευσις τῆς 14ης Μαρτίου 2026 ἐξέλεξε ὁμόφωνα ἑπτά (7) Τακτικά μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου διά τά ἑπόμενα τέσσαρα (4) ἔτη, ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων.

6. Ὑγεία καί Παιδεία εἶναι οἱ δύο βασικοί καί πρωταρχικοί στόχοι τῆς «Φιλοστοργίας». Καλή παιδεία, ἄριστη ὑγειονομική περίθαλψι καί δυνατότητα ἐπαρκοῦς ὑποστήριξης τῶν εὐάλωτων ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ.

Στούς τομεῖς, ὅμως, τῆς Παιδείας καί τῆς Ὑγείας, παρά τήν ὕπαρξι Σχολείων καί, ἰδίως, παρά τήν ἀπόκτησι ἑνός Γενικοῦ Νοσοκομείου – προτύπου γιά τήν Ἑλλάδα, ἔχει προκύψει ἡ ἀδήριτη ἀνάγκη στεγάσεως, τόσο τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ὅσο καί τῶν ἰατρῶν. Οἱ χαμηλές ἀποδοχές τῶν λειτουργῶν τῆς Παιδείας, ἀλλά καί τῶν ἰατρῶν, ἀποτρέπουν ὅλους σχεδόν τούς ὑποψηφίους νά ἐπιλέξουν τά Κύθηρα ὡς τόπο ἐργασίας τους. Γι’ αὐτό ἔχουμε ἔλλειψι ἐκπαιδευτικῶν ἐπί μῆνες, μετά τήν ἔναρξι τοῦ σχολικοῦ ἔτους, καί ἰατρῶν. Δεκατέσσερες (14) θέσεις ἰατρῶν εἶναι θεσμοθετημένες γιά τό Νοσοκομεῖο μας καί ἀπό αὐτές εἶναι καλυμμένες μόνο τέσσερες (4) ἐπί τοῦ παρόντος. Πρέπει νά ἐξασφαλισθοῦν κατοικίες καί κάποια ἐπιδόματα. Εἶναι ἀνάγκη ἄμεσης κατασκευῆς καταλυμάτων. Αὐτά θά ἀποτελέσουν ἰσχυρό κίνητρο ἐπιλογῆς τῶν Κυθήρων ἀπό ἰατρούς καί ἐκπαιδευτικούς, καί

7. Ἡ ὡς ἄνω προσφορά μου, πού θά προκύψη ἀπό τήν αὔξησι τῆς μισθοδοσίας, γιά τό σπουδαῖο ἔργο τῆς «Φιλοστοργίας», ἀσφαλῶς εἶναι ἐλάχιστη. Εἴθε, ὅμως, νά ἀποτελέση τό «προζύμι»γιά κάτι περισσότερο καί γιά τήν πραγμάτωσι τῶν ὡς ἄνω στόχων μας.

Ἔχουμε ἀποταθῆ σέ ὅλους τούς Συλλόγους καί τά Σωματεῖα τῶν Κυθήρων, ἐντός κάι ἐκτός Ἑλλάδος. Ἐλπίζουμε καί προσδοκοῦμε νά γίνη τό θαῦμα! Οἱ ἐνταῦθα καί ἁπανταχοῦ τῆς γῆς εὐποροῦντες συμπατριῶτες μας Κυθήριοι καί οἱ Φιλοκυθήριοι εἴθε νά πράξουν πᾶν τό δυνατόν ἐπ’ ὠφελείᾳ τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδας των.

Ποιες είναι οι αυξήσεις

Αναλυτικότερα στο άρθρο 56 του πολυνομοσχεδίου για τα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης και για τις εισοδηματικές ενισχύσεις προς τις οικογένειες, τους συνταξιουχους και άλλες ευπαθείς ομάδες, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προβλέπει, ουσιαστικά, ότι αυξάνονται και εξισώνονται στο επίπεδο των 4.671,90 ευρώ οι συνολικές μηνιαίες μικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών.

Οι σημερινές συνολικές μικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου (βασικός μισθός 2.740 ευρώ + έξοδα παράστασης 100 ευρώ + επίδομα διδακτορικού 75 ευρώ ή μεταπτυχιακού 45 ευρώ) ανέρχονται σε 2.840-2.915 ευρώ μηνιαίως.

Σε ότι αφορά τις αποδοχές του κάθε Μητροπολίτη διαμορφώνονται μεταξύ 2.400 – 2.475 ευρώ μηνιαίως (βασικός μισθός 2.350 ευρώ + έξοδα παράστασης 50 ευρώ + επίδομα διδακτορικού 75 ευρώ ή μεταπτυχικού 45 ευρώ).

Με τον καθορισμό του συνόλου των αποδοχών στο επίπεδο των 4.671,90 ευρώ οι συνολικές μηνιαίες μικτές αποδοχές αυξάνονται κατά 60,27% έως 64,5% για τον Αρχιεπίσκοπο και κατά 88,8% έως 94,65% για τον κάθε μητροπολίτη.

Αναλυτικά το άρθρο 56 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει τα εξής:

Στο άρθρο 145 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), περί αποδοχών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) η παρ. 3 καταργείται και το άρθρο 145 διαμορφώνεται ως εξής:

Οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος καθορίζονται ως εξής:

α) Οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών ορίζονται στο ύψος του ενενήντα τοις εκατό (90%) του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (σ.σ. 5.191 ευρώ), περί ανωτάτων ορίων αποδοχών.

β) Οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές των Τιτουλάριων Επισκόπων και των Βοηθών Επισκόπων ορίζονται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) των αποδοχών της περ. α).

Πέρα από τις ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή

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