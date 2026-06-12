Πυρά της Ariana Grande κατά του Λευκού Οίκου: «Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ ξανά τη μουσική μου»

Η Ariana Grande παρευρίσκεται στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στο Lincoln Center, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη.

Η Αμερικανίδα ποπ-σταρ Ariana Grande ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να μην χρησιμοποιεί την μουσική της για να προωθεί τις «βάρβαρες, απάνθρωπες, ειδεχθείς» μεταναστευτικές πολιτικές των ΗΠΑ.

Την Δευτέρα, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, το οποίο έδειχνε συνοριοφύλακες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) να συλλαμβάνουν μετανάστες, ενώ από πίσω ακούγεται το hit τραγούδι της Ariana Grande «Bye».

«Bye... Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δημιουργήσει τα πιο ασφαλή σύνορα στην ιστορία», αναφέρεται στην λεζάντα

Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου εξόργισε την τραγουδίστρια, η οποία σχολίασε: «Παρακαλώ, μην χρησιμοποιήσετε ποτέ ξανά τη μουσική μου σε σχέση με αυτές τις βάρβαρες, απάνθρωπες, ειδεχθείς ανοησίες. Γ**ω τον ICE».

Δείτε το σχόλιο:

Στη συνέχεια, η 32χρονη pop-star φαίνεται να αφαίρεσε το τραγούδι της από την πλατφόρμα του TikTok, με αποτέλεσμα το βίντεο του Λευκού Οίκου να μην έχει πλέον ήχο.

Δείτε το βίντεο:

Απαντώντας στο σχόλιο της Grande, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Abigail Jackson, δήλωσε: «Αυτό που είναι βάρβαρο, απάνθρωπο και ειδεχθές είναι οι εγκληματίες παράνομοι μετανάστες που έχουν τραυματίσει και δολοφονήσει αθώους Αμερικανούς πολίτες».

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε το βίντεο λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που ενέκρινε μια χρηματοδότηση αξίας περισσότερων από 70 δισ. δολαρίων των υπηρεσιών μετανάστευσης για τα υπόλοιπα δυόμισι χρόνια της θητείας του.

Αφού έλαβε σφοδρές αντιδράσεις, ο Λευκός Οίκος διέγραψε το σχόλιο της τραγουδίστριας.

Η Ariana Grande είναι η πιο πρόσφατη καλλιτέχνης που έχει απαιτήσει από την ομάδα του Τραμπ να μην χρησιμοποιεί τη μουσική της για να προωθήσει την πολιτική ατζέντα του Αμερικανού προέδρου. Ανάμεσα σε αυτούς είναι η Sabrina Carpenter, οι ABBA, Céline Dion και η Beyoncé.