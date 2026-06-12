Μουντιάλ 2026: Η Σακίρα χόρευε με τον αδελφό της πριν ανέβει στη σκηνή - Το βίντεο που έγινε viral

Η Σακίρα χορεύει με τον αδερφό της Αντόνιο Μεμπάρακ λίγοπριν εμφανιστεί στη σκηνή για την τελετή έναρξης του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026

Snapshot Η Σακίρα χόρευε και γελούσε με τον αδελφό της, Αντόνιο Μεμπάρακ, λίγα λεπτά πριν ανέβει στη σκηνή της τελετής έναρξης του Μουντιάλ 2026.

Το στιγμιότυπο αυτό κατέγραψαν κάμερες και έγινε viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια στα social media.

Πολλοί θαυμαστές επισήμαναν την αυθόρμητη χαλαρότητα της Σακίρας και τη στενή σχέση της με την οικογένειά της σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

Η Σακίρα ανέβηκε στη σκηνή και παρουσίασε τον επίσημο ύμνο του Μουντιάλ 2026, «Dai Dai», μαζί με τον Burna Boy.

Η εμφάνιση της Σακίρας ήταν το κορυφαίο μουσικό γεγονός της τελετής, αλλά η στιγμή με τον χορό της με τον αδελφό της θεωρήθηκε από πολλούς η πιο αξέχαστη. Snapshot powered by AI

Λίγο πριν κλέψει τις εντυπώσεις στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026, η Σακίρα χάρισε στους θαυμαστές της ένα από τα πιο αυθόρμητα στιγμιότυπα της βραδιάς.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια καταγράφηκε να χορεύει και να γελάει μαζί με τον αδελφό της, Αντόνιο Μεμπάρακ, ενώ περίμενε να έρθει η σειρά της να ανέβει στη σκηνή του ιστορικού Σταδίου Αζτέκα στην Πόλη του Μεξικού.

Η στιγμή που τράβηξε τα βλέμματα

Μακριά από τα φώτα της σκηνής, η Σακίρα έδειχνε ιδιαίτερα χαλαρή και ευδιάθετη, απολαμβάνοντας το εορταστικό κλίμα που επικρατούσε πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης.

Όσο η Σακίρα χόρευε με τον αδερφό της, διακρίνονται μέλη της ασφάλειας και της παραγωγής να της κάνουν νόημα ότι πλησιάζει η ώρα να κατευθυνθεί προς τη σκηνή, ωστόσο εκείνη συνέχιζε να χορεύει και να γελάει με τον αδελφό της, απολαμβάνοντας τη στιγμή.

Έγινε αμέσως viral

Το στιγμιότυπο δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια.

Πολλοί θαυμαστές της σχολίασαν ότι η τραγουδίστρια έδειχνε να απολαμβάνει κάθε λεπτό της παρουσίας της στο Μουντιάλ, ενώ άλλοι στάθηκαν στη στενή σχέση που διατηρεί με την οικογένειά της, με τον αδελφό της να βρίσκεται στο πλευρό της σε μία τόσο σημαντική στιγμή της καριέρας της.

Λίγο πριν από τη μεγάλη εμφάνιση

Λίγα λεπτά αργότερα, η Σακίρα ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Burna Boy και παρουσίασε το «Dai Dai», τον επίσημο ύμνο του Μουντιάλ 2026.

Η εμφάνισή της αποτέλεσε το κορυφαίο μουσικό γεγονός της τελετής έναρξης, ωστόσο για πολλούς στα social media, η πιο αξέχαστη στιγμή ήταν αυτή που προηγήθηκε με τον αυθόρμητο χορό με τον αδελφό της πίσω από τα φώτα της σκηνής.

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