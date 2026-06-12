Μουντιάλ 2026: Ο Χουάνγκ «καθάρισε» για την Νότια Κορέα, 2-1 την Τσεχία

Η Νότια Κορέα άρχισε «με το δεξί» την πορεία της στο Μουντιάλ 2026, καθώς για τον 1ο όμιλο της διοργάνωσης, επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο γήπεδο Άκρον της Γουαδαλαχάρας στο Μεξικό και μετά από ένα «στείρο» πρώτο 45λεπτο, οι δύο ομάδες «έψαξαν» την νίκη, με τους Ασιάτες να παίρνουν τους τρεις βαθμούς και μάλιστα με ανατροπή.

Οι Τσέχοι προηγήθηκαν με τον Κρέϊτσι στο 59ο λεπτό, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας, οι Νοτιοκορεάτες έφθασαν στην νίκη, χάρη στα τέρματα του πρώην άσου του Ολυμπιακού, Ιν Μπέομ Χουάνγκ (67`) και του Χιέον Γκιου Οχ (80`).

HYUN-GYU OH PUTS SOUTH KOREA IN THE LEAD TO COMPLETE THE COMEBACK!!!



South Korea ?? 2–1 Czechia ?? pic.twitter.com/Km1I0fxWYV — World Cup Arena (@WC2026Arena) June 12, 2026

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