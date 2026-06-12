Πύργος: Άγρια συμπλοκή 20 ανηλίκων για τα μάτια μιάς κοπέλας
Οι αστυνομικοί προσώρησαν σε πέντε προσαγωγές
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- Στον Πύργο σημειώθηκε συμπλοκή 20 ανηλίκων στην πλατεία Δικαστηρίων το βράδυ της Πέμπτης.
- Η συμπλοκή προκλήθηκε λόγω διεκδίκησης μιας νεαρής κοπέλας.
- Οι περίοικοι κάλεσαν την Αστυνομία καθώς ο καβγάς ήταν έντονος και παρατεταμένος.
- Η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγή πέντε ανηλίκων από το σημείο της συμπλοκής.
- Στην επέμβαση συμμετείχαν αστυνομικοί από το Α.Τ. Πύργου, την ομάδα ΔΙΑΣ και άλλες υπηρεσίες.
Συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην πλατεία Δικαστηρίων στον Πύργο.
Ομάδες ανήλικων ήρθαν στα χέρια σε ένα περιστατικό με διάρκεια. Οι περίοικοι αντιλήφθηκαν πως ο καβγάς που ξεκίνησε δεν ήταν κάτι που θα σταματούσε άμεσα και κάλεσαν την Αστυνομία.
Όπως αναφέρει το ilialive.gr, από τις περιγραφές που δόθηκαν υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων καθώς τουλάχιστον 20 άτομα ήταν παρόντα ή συμμετείχαν στην συμπλοκή.
Αστυνομικοί από το Α.Τ. Πύργου, την ομάδα ΔΙΑΣ και άλλες υπηρεσίες, έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στην προσαγωγή πέντε ανήλικωOI asν.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως αφορμή για τη συμπλοκή στάθηκε η διεκδίκηση μιας νεαρής κοπέλας.
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