Μουντιάλ 2026: Το name shaming για τον παίκτη της Νότιας Αφρικής που πήρε κόκκινη στην πρεμιέρα

Ο διαιτητής Γουίλτον Σαμπάιο δείχνει κόκκινη κάρτα στον Νοτιοαφρικανό Σφεπέλο Σιθόλε κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ του Μεξικού και της Νότιας Αφρικής στην Πόλη του Μεξικού, την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026.

Snapshot Ο Γιάγια Σιθόλε έγινε ο πρώτος παίκτης που αποβλήθηκε σε εναρκτήριο αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1994.

Στο παιχνίδι Μεξικό

Νότια Αφρική, ο Σιθόλε έκανε λάθος που οδήγησε στο πρώτο γκολ και αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα.

Η Νότια Αφρική ηττήθηκε 2

0 από το Μεξικό στον Α' όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Ο Σιθόλε σημείωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία που έχει καταγραφεί ποτέ σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, με 3,6 από το FotMob.

Στο διαδίκτυο σχολιάστηκαν και έγιναν αστεία για το όνομα του Σιθόλε, το οποίο παραπέμπει σε βρισιά στα αγγλικά. Snapshot powered by AI

Το φετινό Μουντιάλ ξεκίνησε πανηγυρικά για το Μεξικό, το οποίο επικράτησε της Νότιας Αφρικής 2-0 και πήρε από νωρίς το πάνω χέρι στον Α' όμιλο.

Την ίδια όμως στιγμή, η Νότια Αφρική έγινε αντικείμενο σχολιασμού, αλλά για τους λάθος λόγους, καθώς ο Γιάγια Σιθόλε έγινε ο πρώτος παίκτης που πήρε κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ 2026, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από τον αγώνα.

?DISASTERCLASS: Yaya Sithole vs Mexico ??



◉ 24 touches

◉ 0/6 ground duels won

◉ 3 fouls committed

◉ Dribbled past once

◉ Error leading to a goal

◉ Sent off ?



Everything that could go wrong, did go wrong. A World Cup debut to forget. pic.twitter.com/KuIrH6scPb — Kalshi Sports (@KalshiSports) June 11, 2026

Ο 27χρονος έγινε ο πρώτος παίκτης που αποβλήθηκε από τον εναρκτήριο αγώνα ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1994, όταν ο Μάρκο Ετσεβερί της Βολιβίας είχε βγει εκτός του αγώνα της χώρας του εναντίον της Γερμανίας.

Στον εναρκτήριο αγώνα του φετινού Μουντιάλ, ένα λάθος του 27χρονου Νοτιοαφρικανού αμυντικού οδήγησε στο πρώτο γκολ του αγώνα, το οποίο σκόραρε ο Μεξικανός Χουλιάν Κινιόνες στο 9ο λεπτό, με αποτέλεσμα ο Σιθόλε να γιουχαριστεί από το πλήθος.

Δείτε το πρώτο γκολ του φετινού Μουντιάλ:

Λόγω της απόδοσής του στον χθεσινό αγώνα, ο 27χρονος σημείωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία, (3,6), που έχει καταγραφεί ποτέ για παίκτη σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του FotMob, μιας ανεξάρτητης εφαρμογής με περισσότερους από 20 εκατ. χρήστες που παρέχει ζωντανά αποτελέσματα αγώνων.

Ο εναρκτήριος αγώνας έληξε με το Μεξικό να επικρατεί 2-0, αφού στο 67ο λεπτό ο Αλβαράδο έκανε μια εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά και ο Ραούλ Χιμένες σκόραρε, ξεσηκώνοντας το πλήθος.

Δείτε το δεύτερο γκολ του φετινού Μουντιάλ:

Raul Jimenez goal in Mexico vs South Africa FIFA World Cup game.pic.twitter.com/0AiFPOwavm — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) June 12, 2026

Τα αστεία για το όνομα του παίκτη

Η απόδοση του Γιάγια Σιθόλε σχολιάστηκε ιδιαίτερα από τους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι έκαναν αστεία μέχρι και για το... όνομα του ποδοσφαιριστή λέγοντας ότι είναι αντάξιος αυτού.

Το όνομα του αμυντικού στην γλώσσα του γράφεται Yaya Sithole, παραπέμποντας σε μια δημοφιλή βρισιά στα αγγλικά.

«Τον λένε S*ithole για κάποιον λόγο», έγραψε ένας χρήστης στο «X», ενώ ένας άλλος είπε «από το όνομά του καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για μια καταστροφή».

Δείτε μερικά από τα σχόλια:

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