Θεσσαλονίκη: 26χρονος οδηγούσε μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα, χωρίς ασφάλεια και χωρίς πινακίδες

Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: 26χρονος οδηγούσε μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα, χωρίς ασφάλεια και χωρίς πινακίδες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Συνελήφθη 26χρονος στη Θεσσαλονίκη για οδήγηση μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα και με υπερβολική ταχύτητα 128 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο 50 χλμ/ώρα.
  • Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε άμεσα στις υποδείξεις της τροχαίας κατά τη διάρκεια ελέγχου.
  • Το όχημα δεν είχε κρατικές πινακίδες, σιγαστήρα εξάτμισης και ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  • Έχει σχηματιστεί δικογραφία και η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.
  • Το συμβάν υπογραμμίζει τους κινδύνους της επικίνδυνης οδήγησης και της παραβίασης κανόνων οδικής ασφάλειας.
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Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έπειτα από σοβαρές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου στην περιοχή των Πεύκων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 26χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο με ταχύτητα 128 χιλιομέτρων την ώρα σε δρόμο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα, όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος δεν συμμορφώθηκε άμεσα με τις υποδείξεις τους.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ παράλληλα στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο λόγω υπερβολικής ταχύτητας.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι το όχημα δεν έφερε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, δεν διέθετε τον προβλεπόμενο σιγαστήρα εξάτμισης και κυκλοφορούσε χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε βάρος του 26χρονου σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα τροχαία συμβάντα που αναδεικνύουν τους κινδύνους της επικίνδυνης οδήγησης και της παραβίασης βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας.

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