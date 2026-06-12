Αγρίνιο: Μυστήριο με τον τραυματισμό 36χρονου από σκάγια κυνηγετικού όπλου στην πλάτη

Snapshot Ένας 36χρονος τραυματίστηκε από πισώπλατο πυροβολισμό με κυνηγετική καραμπίνα σε περιοχή του Αγρινίου.

Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και η μετεγχειρητική του κατάσταση είναι καλή.

Ο 36χρονος άλλαξε τις αρχικές του καταθέσεις σχετικά με το σημείο του περιστατικού.

Παραμένουν άγνωστοι ο δράστης και τα κίνητρα της επίθεσης.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο, έπειτα από περιστατικό πυροβολισμού με θύμα έναν 36χρονο άνδρα που φέρεται να σημειώθηκε σε χωριό στην περιοχή της Μακρυνείας.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, o 36χρονος δέχθηκε πισώπλατο πυροβολισμό από κυνηγετική καραμπίνα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου με ιδιωτικό όχημα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης αφαιρέθηκαν σκάγια από το σώμα του, ενώ η μετεγχειρητική του πορεία κρίνεται καλή. Ο 36χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Ο τραυματίας ενώ αρχικά ανέφερε ότι έπεσε θύμα επίθεση σε χωριό της Μακρυνείας στη συνέχεια διαφοροποίησε τις πληροφορίες και είπε στους αστυνομικούς ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή τους του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά, στο Αγρίνιο.

Την ίδια ώρα, άγνωστα παραμένουν τόσο τα στοιχεία του δράστη όσο και τα κίνητρα της επίθεσης. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, συλλέγοντας καταθέσεις και εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα περίεργη, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει σαφή στοιχεία που να εξηγούν τους λόγους του αιματηρού επεισοδίου.

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