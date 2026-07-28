Πιθανές παρενέργειες του μαγνησίου που πρέπει να γνωρίζετε

Το μαγνήσιο υποστηρίζει την λειτουργία των νεύρων, τη συστολή των μυών, τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και την υγεία των οστών. Προωθείται, επίσης, ευρέως για τον ύπνο, τη δυσκοιλιότητα, τις κράμπες και τη γενική ευεξία. Ωστόσο, το ότι κάτι είναι «φυσικό» δεν σημαίνει ότι δεν έχει παρενέργειες και, όσον αφορά το μαγνήσιο, τα προβλήματα πιθανότατα σχετίζονται με τα συμπληρώματα και τα φάρμακα, που περιέχουν μαγνήσιο, όχι με τα τρόφιμα.

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, η πρώτη προειδοποίηση για υπερβολική λήψη συμπληρώματος μαγνησίου είναι οι πεπτικές διαταραχές. Η σοβαρή τοξικότητα είναι ασυνήθιστη, αλλά ο κίνδυνος αυξάνεται απότομα, όταν η νεφρική λειτουργία είναι μειωμένη ή λαμβάνονται πολύ μεγάλες δόσεις.

Ποιες είναι οι πιο συχνές παρενέργειες λήψης μαγνησίου;

Η διάρροια είναι η πιο γνωστή παρενέργεια. Το μη απορροφημένο από τον οργανισμό μαγνήσιο τραβάει νερό στο έντερο και μπορεί να διεγείρει κενώσεις: ο ίδιος λόγος που ορισμένες μορφές μαγνησίου χρησιμοποιούνται ως καθαρτικά (π.χ. υδροξείδιο του μαγνησίου, γνωστό ως γάλα μαγνησίας). Σε υψηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσει:

ναυτία

κοιλιακές κράμπες

φούσκωμα

χαλαρά κόπρανα

Το ανθρακικό, το χλωριούχο, το γλυκονικό και το οξείδιο του μαγνησίου είναι μεταξύ των μορφών που συνήθως σχετίζονται με τη διάρροια. Ωστόσο, οποιαδήποτε μορφή μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα εάν η δόση είναι πολύ υψηλή.

Η λήψη συμπληρώματος μαζί με γεύμα ή η μείωση της δόσης μπορεί να βελτιώσει τα ήπια συμπτώματα. Η επίμονη διάρροια δεν πρέπει να αγνοείται, επειδή μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση και ηλεκτρολυτικές διαταραχές.

Μπορεί το μαγνήσιο να γίνει επικίνδυνο;

Ναι, αν και η σοβαρή τοξικότητα στο μαγνήσιο (υπερμαγνησιαιμία) είναι σπάνια σε άτομα με υγιείς νεφρούς. Τα πρώιμα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

ναυτία

έμετο

έξαψη στο πρόσωπο

υπνηλία

αδυναμία

χαμηλή αρτηριακή πίεση

Καθώς τα επίπεδα αυξάνονται, η τοξικότητα μπορεί να προκαλέσει:

μειωμένα αντανακλαστικά

δυσκολία στην αναπνοή

ακανόνιστο καρδιακό παλμό

σοβαρή υπόταση

καρδιακή ανακοπή

Οι πολύ υψηλές δόσεις από καθαρτικά, αντιόξινα ή συμπληρώματα είναι πιο πιθανό να το προκαλέσουν αυτό σε σχέση με το μαγνήσιο που λαμβάνεται φυσικά μέσω τροφών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα για δυσκολία στην αναπνοή, λιποθυμία, σοβαρή αδυναμία, σύγχυση ή ανώμαλο καρδιακό παλμό μετά την λήψη μαγνησίου.

Ποιος διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο παρενεργειών;

Τα άτομα με χρόνια νεφρική νόσο, νεφρική ανεπάρκεια ή σημαντικά μειωμένη νεφρική λειτουργία διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, επειδή τα νεφρά μπορεί να μην απομακρύνουν αποτελεσματικά την περίσσεια μαγνησίου. Οι ηλικιωμένοι ενήλικες μπορεί επίσης να είναι πιο ευάλωτοι, καθώς η νεφρική λειτουργία συνήθως μειώνεται με την ηλικία.

Επιπλέον προσοχή απαιτείται για όποιον χρησιμοποιεί πολλά προϊόντα, που περιέχουν μαγνήσιο, όπως ένα συμπλήρωμα συν ένα αντιόξινο ή καθαρτικό. Η συνολική ποσότητα μπορεί εύκολα να υποτιμηθεί.

Υπό κανονικές συνθήκες, το ανώτατο όριο για ενήλικες είναι τα 350 χιλιοστόγραμμα ημερησίως συνολικά από συμπληρώματα και φάρμακα. Αυτό δεν περιλαμβάνει το μαγνήσιο που υπάρχει φυσικά σε τρόφιμα όπως ξηροί καρποί, σπόροι, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως και φυλλώδη λαχανικά.

Ποια φάρμακα μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το μαγνήσιο;

Το μαγνήσιο μπορεί να μειώσει την απορρόφηση ορισμένων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών τετρακυκλίνης και κινολόνης και των από του στόματος διφωσφονικών, που χρησιμοποιούνται για την οστεοπόρωση. Αυτά τα προϊόντα συχνά πρέπει να λαμβάνονται με αρκετές ώρες από το μαγνήσιο.

Ορισμένα διουρητικά μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν τα επίπεδα μαγνησίου, ενώ η μακροχρόνια χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων μπορεί να συμβάλει στην ανεπάρκεια μαγνησίου. Ένας φαρμακοποιός ή γιατρός μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και εάν χρειάζεστε παρακολούθηση.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μαγνήσιο με μεγαλύτερη ασφάλεια;

Ελέγξτε την ετικέτα του συμπληρώματος για την ποσότητα του στοιχειακού μαγνησίου αντί να κρίνετε τη δόση με βάση το όνομα της ένωσης. Αποφύγετε τον συνδυασμό πολλαπλών προϊόντων μαγνησίου χωρίς επαγγελματική συμβουλή.

Οι πηγές τροφίμων είναι γενικά η ασφαλέστερη πρώτη επιλογή, επειδή οι υγιείς νεφροί απεκκρίνουν εύκολα την περίσσεια διαιτητικού μαγνησίου. Πριν ξεκινήσετε ένα συμπλήρωμα, ζητήστε συμβουλές γιατρού εάν έχετε νεφρική νόσο, λαμβάνετε τακτικά φάρμακα ή είστε έγκυος.

Συχνές Ερωτήσεις

Προκαλούν τα σπρέι μαγνησίου τις ίδιες παρενέργειες;

Είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν διάρροια, επειδή δεν καταπίνονται, αλλά μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν, ότι το τοπικό μαγνήσιο απορροφάται επαρκώς καλά, για να διορθώσει μια ανεπάρκεια, παραμένουν περιορισμένα.

Είναι το γλυκινικό μαγνήσιο πάντα απαλλαγμένο από παρενέργειες;

Όχι. Μπορεί να είναι καλύτερα ανεκτό από ορισμένα άτομα, αλλά μπορεί να προκαλέσει πεπτικά συμπτώματα ή τοξικότητα σε υπερβολικές δόσεις, ιδιαίτερα όταν η νεφρική λειτουργία είναι μειωμένη.

Συμπέρασμα

Το μαγνήσιο από τα τρόφιμα είναι ασφαλές για τους περισσότερους, αλλά τα συμπληρώματα μπορεί να προκαλέσουν διάρροια, ναυτία και κράμπες, ενώ οι ακραίες δόσεις μπορεί να γίνουν επικίνδυνες. Η δόση, η σύνθεση, η νεφρική λειτουργία και οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων έχουν σημασία. Τα νέα σοβαρά συμπτώματα μετά την λήψη μαγνησίου χρήζουν επείγουσας ιατρικής αξιολόγησης.

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