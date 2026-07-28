Στον Λευκό Οίκο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με φόντο την κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ

Snapshot Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφτηκε τον Λευκό Οίκο για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ και μέλη του Κογκρέσου.

Στόχος της επίσκεψης είναι η ενίσχυση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία και η προώθηση νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η απώλεια του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ αφήνει κενό στην προσπάθεια για αυστηροποίηση των κυρώσεων, το οποίο ο Ζελένσκι προσπαθεί να καλύψει.

Η συνάντηση με τον Τραμπ θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχιση της στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας. Snapshot powered by AI

Στον Λευκό Οίκο έφτασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πριν μεταβεί στην εξόδιο ακολουθία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή.

Ο Ουκρανός ηγέτης επιδιώκει να αναθερμάνει τη στήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο μέσα από τις επαφές που θα έχει τόσο με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όσο και στη συνέχεια με Αμερικανούς νομοθέτες στο Καπιτώλιο.

Οι διπλωματικές επαφές και οι κυρώσεις κατά της Μόσχας

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, βασικός στόχος της ουκρανικής πλευράς είναι να διατηρηθεί η δυναμική για την επιβολή νέου πακέτου κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας. Ο εκλιπών γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ ηγείτο μέχρι τον θάνατό του μιας συντονισμένης προσπάθειας στο Κογκρέσο για την αυστηροποίηση των μέτρων κατά της Ρωσίας. Ως εκ τούτου, η απώλειά του αφήνει ένα κενό, το οποίο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα προσπαθήσει να καλύψει, μεταφέροντας το αίτημα για άμεση προώθηση της σχετικής νομοθεσίας.

Γι' αυτό ακριβώς και η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται καθοριστική. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευελπιστεί ότι οι συνομιλίες στον Λευκό Οίκο θα εξασφαλίσουν τη συνέχιση της στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας που έχει ανάγκη η χώρα του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, τον Ζελένσκι συνοδεύουν ο επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου Κυρίλο Μπουδάνοφ, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σίμπιχα, οι αναπληρωτές επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου Πάβλο Παλίσα και Αντρέι Κισλίτσα, ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας «Υπηρέτης του Λαού» Νταβίντ Αραχάμια, καθώς και η πρέσβης της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Όλγα Στεφανίσινα.

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