Deal-μαμούθ για το κοίτασμα «Κρόνος»: Η Κύπρος περνά στην εποχή του φυσικού αερίου

Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της κοινοπραξίας, το κοίτασμα «Κρόνος» διαθέτει αποθέματα που ξεπερνούν τα 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (3 Tcf) φυσικού αερίου, ενώ η ημερήσια παραγωγή υπολογίζεται να προσεγγίσει τα 500 εκατομμύρια κυβικά πόδια

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Deal-μαμούθ για το κοίτασμα «Κρόνος»: Η Κύπρος περνά στην εποχή του φυσικού αερίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Η ιταλική ENI και η γαλλική TotalEnergies προχώρησαν στην ανακοίνωση της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (Final Investment Decision – FID) για την ανάπτυξη που αφορά το κοίτασμα «Κρόνος», το οποίο εντοπίζεται στο Τεμάχιο 6 της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για μια εξέλιξη σταθμό, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένα κυπριακό εύρημα αφήνει πίσω του το στάδιο των γεωτρήσεων και περνά οριστικά στη φάση της εμπορικής εκμετάλλευσης. Ο βασικός σχεδιασμός προβλέπει την έναρξη της παραγωγής εντός του 2028, με κύριο προορισμό την τροφοδοσία των ευρωπαϊκών αγορών μέσω υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της κοινοπραξίας, το κοίτασμα «Κρόνος» διαθέτει αποθέματα που ξεπερνούν τα 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (3 Tcf) φυσικού αερίου, ενώ η ημερήσια παραγωγή υπολογίζεται να προσεγγίσει τα 500 εκατομμύρια κυβικά πόδια.

Η στρατηγική επιλογή των εταιρειών βασίζεται στη χρήση υφιστάμενων υποδομών. Το αέριο θα μεταφέρεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού στις εγκαταστάσεις του κοιτάσματος Zohr στην Αίγυπτο για επεξεργασία και ακολούθως θα οδηγείται στον σταθμό της Damietta για υγροποίηση. Αυτός ο σχεδιασμός μειώνει αισθητά το επενδυτικό κόστος, επιταχύνοντας τις διαδικασίες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eni, Claudio Descalzi, τόνισε ότι η πρωτοβουλία ταχείας υλοποίησης για το κοίτασμα «Κρόνος» αποτελεί ένα συγκεκριμένο ορόσημο που καθιερώνει την Κύπρο ως παραγωγό και εξαγωγέα προς την Ευρώπη. Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός περιφερειακού ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την ασφάλεια εφοδιασμού.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της TotalEnergies, Patrick Pouyanné, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη του έργου με την υποστήριξη των κυβερνήσεων Κύπρου και Αιγύπτου. Επεσήμανε πως το εγχείρημα ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της εταιρείας για έργα χαμηλού κόστους και χαμηλών εκπομπών, συμβάλλοντας στον στόχο για χαρτοφυλάκιο ΥΦΑ 60 Mtpa έως το 2030.

Η παρουσία της TotalEnergies στην κυπριακή ΑΟΖ

Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει τις εντατικές διαπραγματεύσεις που είχαν προηγηθεί ανάμεσα στην κοινοπραξία και την Κυπριακή Δημοκρατία. Η γαλλική εταιρεία διατηρεί ευρύτερη δραστηριότητα στην περιοχή, συμμετέχοντας ως διαχειριστής στα υπεράκτια τεμάχια 11 και 7 με ποσοστό 50%, καθώς και στο τεμάχιο 8 με ποσοστό 40%.

France

Τα κεντρικά γραφεία της TotalEnergies στο Παρίσι

AP

Ως ένα καθοριστικό σημείο καμπής για την Κυπριακή Δημοκρατία περιέγραψε ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός τη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης από την κοινοπραξία Eni και TotalEnergies.

Η εξέλιξη αυτή αφορά την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος», το οποίο βρίσκεται στο Τεμάχιο 6 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της χώρας. Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο υπουργός συνεχάρη τις δύο εταιρείες, υπογραμμίζοντας πως η απόφαση αυτή σηματοδοτεί επίσημα το πέρασμα της Κύπρου στην εποχή της εμπορικής αξιοποίησης των εγχώριων κοιτασμάτων της.

Το πλάνο ανάπτυξης και ο ορίζοντας του 2028

Πρόκειται για ένα έργο με δυναμική τριών τρισεκατομμυρίων κυβικών πόδων, το οποίο αναμένεται να προχωρήσει μέσω σύνδεσης με το γειτονικό κοίτασμα Ζορ, έχοντας ως τελικό προορισμό την Ντανιέττα της Αιγύπτου.

Όπως εξήγησε ο κ. Δαμιανός, η οριστικοποίηση της επενδυτικής απόφασης δίνει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες στο πεδίο. Την ίδια ώρα, ο ίδιος επανέλαβε τον χρονικό στόχο, σημειώνοντας πως το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο από τον «Κρόνο» υπολογίζεται να ρεύσει προς τις αγορές εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028.

Ενεργειακή ασφάλεια και στρατηγική σημασία

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανό, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει στην πράξη τη συνεπή ενεργειακή πολιτική της Λευκωσίας για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της, στηριζόμενη στην αξιοπιστία των διεθνών εταίρων που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ. Παράλληλα, σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας υπογραμμίζει ότι η αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών υποδομών στην περιοχή επιτρέπει μια πολύ ταχύτερη και οικονομικά συμφέρουσα ανάπτυξη, περιορίζοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του εγχειρήματος.

Η έναρξη της παραγωγής στο κοίτασμα «Κρόνος» αναδεικνύει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως κομβικού ενεργειακού πόλου. Αυτή η δραστηριότητα ενισχύει τις προσπάθειες της Ευρώπης για διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και θωράκιση της ενεργειακής της ασφάλειας.

Το Υπουργείο Ενέργειας σημείωσε τη συμβολή των Eni και TotalEnergies και δεσμεύτηκε να συνεχίσει τη στενή συνεργασία με όλες τις αδειοδοτημένες εταιρείες, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική αξιοποίηση του πλούτου της χώρας προς όφελος των πολιτών.

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