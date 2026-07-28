Ο πρόεδρος της Βραζιλίας και της Νότιας Κορέας κάνουν «καρδούλες» και γίνονται viral

Η κίνηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Νοτιοκορεάτη ηγέτη στη χώρα, η οποία αποτελεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη αρχηγού του κράτους της Νότιας Κορέας στη Βραζιλία εδώ και 11 χρόνια 

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας και της Νότιας Κορέας κάνουν «καρδούλες» και γίνονται viral
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε-Μιονγκ πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη επίσκεψη αρχηγού κράτους στη Βραζιλία μετά από 11 χρόνια.
  • Οι δύο ηγέτες σχημάτισαν μαζί το κορεατικό σύμβολο της καρδιάς με τα δάχτυλα, μια στιγμή που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η ατζέντα της συνάντησης περιλάμβανε συνεργασία για την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων και έμφαση στα κρίσιμα ορυκτά, όπου η Βραζιλία διαθέτει μεγάλα αποθέματα.
  • Συμφωνήθηκε η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για εμπορική συμφωνία μεταξύ της Νότιας Κορέας και του Mercosur.
  • Οι δύο πρόεδροι μοιράζονται κοινές καταβολές ως πρώην εργάτες και δεσμεύονται στην προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
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Μια ασυνήθιστα θερμή και χαλαρή στιγμή κατέγραψαν οι φωτογραφικοί φακοί στο προεδρικό μέγαρο της Μπραζίλια, όταν ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε-Μιονγκ και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σχημάτισαν μαζί το δημοφιλές κορεατικό σύμβολο της καρδιάς με τα δάχτυλα. Η κίνηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Νοτιοκορεάτη ηγέτη στη χώρα, η οποία αποτελεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη αρχηγού του κράτους της Νότιας Κορέας στη Βραζιλία εδώ και 11 χρόνια.

Διπλωματικά χαμόγελα και κρίσιμα ορυκτά

Πίσω από τα χαμόγελα και τις στιγμές που έγιναν αμέσως δημοφιλείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών περιελάμβανε ουσιαστικά ζητήματα οικονομικής και στρατηγικής συνεργασίας. Την ίδια ώρα που οι διμερείς σχέσεις εμβαθύνονται, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, με έμφαση στα κρίσιμα ορυκτά και τις σπάνιες γαίες, τομέα στον οποίο η Βραζιλία κατέχει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα παγκοσμίως. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για την εμπορική συμφωνία μεταξύ της Νότιας Κορέας και του οικονομικού μπλοκ Mercosur.

Κοινές καταβολές και προσωπική χημεία

Η οικειότητα ανάμεσα στους δύο άνδρες δεν είναι καινούργια. Όπως επισημάνθηκε, τόσο ο Λι όσο και ο Λούλα μοιράζονται παρόμοια βιώματα, καθώς ξεκίνησαν την πορεία τους ως εργάτες σε εργοστάσια από νεαρή ηλικία πριν ανέλθουν στα ύπατα αξιώματα των χωρών τους. Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι προγραμματίζει επίσκεψη στο συνδικάτο μεταλλεργατών του Σάο Πάολο όπου είχε εργαστεί στα νεανικά του χρόνια ο Λούλα, υπογραμμίζοντας την κοινή τους προσήλωση στα δικαιώματα των εργαζομένων.

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