Βραζιλία: Το σπίτι του πρώην προέδρου Μπολσονάρου ερευνήθηκε για κρυμμένα όπλα

Snapshot Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας έρευνα το σπίτι του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου για μη εξουσιοδοτημένα όπλα, χωρίς να βρει κάτι.

Ο Μπολσονάρου εκτίει ποινή φυλάκισης 27 ετών υπό κατ’οίκον περιορισμό.

Τον προηγούμενο μήνα κατασχέθηκε ένα πυροβόλο όπλο που ανήκε σε μέλος της ομάδας ασφαλείας του Μπολσονάρου.

Υπάρχει δικαστική απόφαση που υποχρεώνει τον Μπολσονάρου να παραδώσει όλα τα όπλα που κατείχε.

Η υπεράσπιση είχε ενημερώσει τις αρχές για την τοποθεσία όλων των όπλων πριν την έρευνα. Snapshot powered by AI

Έρευνα για όπλα διεξήχθη στο σπίτι του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, σήμερα Τετάρτη.

Ύστερα από δικαστική απόφαση, η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του Μπολσονάρου για τυχόν μη εξουσιοδοτημένα όπλα, παρόλα αυτά δεν βρέθηκε τίποτα, ανακοίνωσε ο δικηγόρος του πρώην προέδρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας εκτίει ποινή φυλάκισης 27 ετών υπό κατ’οίκον περιορισμό.

Τον προηγούμενο μήνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πυροβόλο όπλο που του άνηκε από μέλος της ομάδας ασφαλείας, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, ενώ υπάρχει προηγούμενη δικαστική απόφαση που τον υποχρέωνε να παραδώσει όλα τα όπλα που κατείχε.

Σε απόφαση που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες ενέκρινε επιχείρηση έρευνας και κατάσχεσης στην κατοικία του Μπολσονάρο για τον εντοπισμό πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, αξεσουάρ και εγγράφων κυκλοφορίας στα οποία ενδέχεται να έχει πρόσβαση.

Η έρευνα δεν αποτέλεσε έκπληξη και πραγματοποιήθηκε γρήγορα, σύμφωνα με ένα άτομο κοντά στον Μπολσονάρο, με την αστυνομία να μην βρίσκει όπλα ή άλλα σχετικά αντικείμενα στην κατοικία.

«Η υπεράσπιση είχε ήδη ενημερώσει τις αρχές για την τοποθεσία όλων των όπλων. Το αποτέλεσμα: δεν βρέθηκε τίποτα», έγραψε στο X ο Ζοάο Ενρίκε ντε Φρέιτας, δικηγόρος του Μπολσονάρου.

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