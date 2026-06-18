«Ξεφορτωνόμαστε ένα πτώμα»: Η ανατριχιαστική πλάκα των εκπαιδευτών πριν από τον θάνατο της 21χρονης

Snapshot Η 21άχρονη Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας πέθανε σε άλμα bungee jumping στη Βραζιλία επειδή δεν ήταν ασφαλισμένη με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Οι υπεύθυνοι της δραστηριότητας συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Παλαιότερο βίντεο εκπαιδευτή που δείχνει μαύρη σακούλα να εκτοξεύεται από τη γέφυρα και συνοδεύεται από μακάβρια λεζάντα, προκάλεσε οργή στα κοινωνικά δίκτυα.

Η υπεράσπιση ισχυρίζεται ότι το βίντεο ήταν κακόγουστο αστείο και δεν σχετίζεται με την τραγωδία, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής αποδεικτικά στοιχεία για πρόθεση.

Η εταιρεία που διοργάνωνε τα άλματα, δεν διέθετε την απαιτούμενη ομοσπονδιακή άδεια και οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες και τη νομιμότητα της λειτουργίας της. Snapshot powered by AI

Νέες διαστάσεις λαμβάνει στη Βραζιλία η υπόθεση του θανάτου της 21άχρονης Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας, η οποία «έχασε» τη ζωή της κατά τη διάρκεια άλματος bungee jumping στην αποκαλούμενη «Γέφυρα του Σκελετού» (Ponte do Esqueleto), στην πολιτεία του Σάο Πάολο.

Η νεαρή σκοτώθηκε όταν εκτοξεύτηκε από ύψος περίπου 40 μέτρων χωρίς να έχει ασφαλιστεί με το σχοινί του άλματος. Το περιστατικό κατεγράφη σε βίντεο που έκανε τον «γύρο» του κόσμου, ενώ αμέσως μετά την πτώση ακούγονται παρευρισκόμενοι να φωνάζουν ότι η κοπέλα δεν ήταν δεμένη με τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας. Οι Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις και άσκησαν διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο εις βάρος των υπευθύνων της δραστηριότητας.

Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, η δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση εντάθηκε ακόμη περισσότερο μετά την επανεμφάνιση ενός παλαιότερου βίντεο, το οποίο είχε αναρτήσει ένας από τους εκπαιδευτές που κατηγορούνται στην υπόθεση, ο Λουίς Φελίπε Φελισιάνο Εγκόροφ.

Το βίντεο είχε αναρτηθεί το 2022 και έδειχνε μία μαύρη σακούλα, που έμοιαζε με σάκο μεταφοράς σορού, να εκτοξεύεται από την ίδια γέφυρα όπου συνέβη το δυστύχημα. Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λεζάντα: Desovando corpo (μετάφραση: «Ξεφορτωνόμαστε ένα πτώμα»).

https://www.instagram.com/reel/DZqD7XDR0vo/

Μετά τον θάνατο της νεαρής κοπέλας, χρήστες των κοινωνικών δικτύων εντόπισαν ξανά το βίντεο και το διέδωσαν ευρέως, προκαλώντας «κύμα» οργής. Πολλοί χαρακτήρισαν το περιεχόμενο ως «μακάβριο και ανησυχητικό», ιδιαίτερα λόγω της σύνδεσης με το τραγικό συμβάν που ακολούθησε χρόνια αργότερα.

Η υπεράσπιση του Εγκόροφ υποστήριξε ότι επρόκειτο για ένα κακόγουστο αστείο και ότι μέσα στη σακούλα βρισκόταν ο εκπαιδευτής, απορρίπτοντας οποιαδήποτε σύνδεση του βίντεο με την τραγωδία. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι ερευνητικές Αρχές θεωρούν το συγκεκριμένο υλικό αποδεικτικό στοιχείο για πρόθεση ή προμελέτη.

Παράλληλα, βραζιλιάνικα Μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν και δεύτερο παλαιότερο βίντεο από το ίδιο προφίλ, στο οποίο ο εκπαιδευτής εμφανίζεται να πραγματοποιεί άλμα από τη γέφυρα κρατώντας παιδί στην αγκαλιά του, γεγονός που επίσης προκάλεσε έντονες συζητήσεις σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνταν στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ, οι Αρχές εξετάζουν τόσο τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο μοιραίο λάθος, όσο και τη νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης που διοργάνωνε τα άλματα. Πάντως, η εταιρεία δεν διέθετε την απαιτούμενη ομοσπονδιακή άδεια για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, σύμφωνα με πληροφορίες.