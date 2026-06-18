«Ξεφορτωνόμαστε ένα πτώμα»: Η ανατριχιαστική πλάκα των εκπαιδευτών πριν από τον θάνατο της 21χρονης

«Θύελλα» αντιδράσεων προκαλεί η αποκάλυψη ενός μακάβριου βίντεο από την ίδια γέφυρα όπου σημειώθηκε το θανατηφόρο δυστύχημα με τη νεαρή γυναίκα, στη Βραζιλία

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

«Ξεφορτωνόμαστε ένα πτώμα»: Η ανατριχιαστική πλάκα των εκπαιδευτών πριν από τον θάνατο της 21χρονης
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 21άχρονη Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας πέθανε σε άλμα bungee jumping στη Βραζιλία επειδή δεν ήταν ασφαλισμένη με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
  • Οι υπεύθυνοι της δραστηριότητας συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
  • Παλαιότερο βίντεο εκπαιδευτή που δείχνει μαύρη σακούλα να εκτοξεύεται από τη γέφυρα και συνοδεύεται από μακάβρια λεζάντα, προκάλεσε οργή στα κοινωνικά δίκτυα.
  • Η υπεράσπιση ισχυρίζεται ότι το βίντεο ήταν κακόγουστο αστείο και δεν σχετίζεται με την τραγωδία, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής αποδεικτικά στοιχεία για πρόθεση.
  • Η εταιρεία που διοργάνωνε τα άλματα, δεν διέθετε την απαιτούμενη ομοσπονδιακή άδεια και οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες και τη νομιμότητα της λειτουργίας της.
Snapshot powered by AI

Νέες διαστάσεις λαμβάνει στη Βραζιλία η υπόθεση του θανάτου της 21άχρονης Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας, η οποία «έχασε» τη ζωή της κατά τη διάρκεια άλματος bungee jumping στην αποκαλούμενη «Γέφυρα του Σκελετού» (Ponte do Esqueleto), στην πολιτεία του Σάο Πάολο.

Η νεαρή σκοτώθηκε όταν εκτοξεύτηκε από ύψος περίπου 40 μέτρων χωρίς να έχει ασφαλιστεί με το σχοινί του άλματος. Το περιστατικό κατεγράφη σε βίντεο που έκανε τον «γύρο» του κόσμου, ενώ αμέσως μετά την πτώση ακούγονται παρευρισκόμενοι να φωνάζουν ότι η κοπέλα δεν ήταν δεμένη με τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας. Οι Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις και άσκησαν διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο εις βάρος των υπευθύνων της δραστηριότητας.

Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, η δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση εντάθηκε ακόμη περισσότερο μετά την επανεμφάνιση ενός παλαιότερου βίντεο, το οποίο είχε αναρτήσει ένας από τους εκπαιδευτές που κατηγορούνται στην υπόθεση, ο Λουίς Φελίπε Φελισιάνο Εγκόροφ.

Το βίντεο είχε αναρτηθεί το 2022 και έδειχνε μία μαύρη σακούλα, που έμοιαζε με σάκο μεταφοράς σορού, να εκτοξεύεται από την ίδια γέφυρα όπου συνέβη το δυστύχημα. Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λεζάντα: Desovando corpo (μετάφραση: «Ξεφορτωνόμαστε ένα πτώμα»).

https://www.instagram.com/reel/DZqD7XDR0vo/

Μετά τον θάνατο της νεαρής κοπέλας, χρήστες των κοινωνικών δικτύων εντόπισαν ξανά το βίντεο και το διέδωσαν ευρέως, προκαλώντας «κύμα» οργής. Πολλοί χαρακτήρισαν το περιεχόμενο ως «μακάβριο και ανησυχητικό», ιδιαίτερα λόγω της σύνδεσης με το τραγικό συμβάν που ακολούθησε χρόνια αργότερα.

Η υπεράσπιση του Εγκόροφ υποστήριξε ότι επρόκειτο για ένα κακόγουστο αστείο και ότι μέσα στη σακούλα βρισκόταν ο εκπαιδευτής, απορρίπτοντας οποιαδήποτε σύνδεση του βίντεο με την τραγωδία. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι ερευνητικές Αρχές θεωρούν το συγκεκριμένο υλικό αποδεικτικό στοιχείο για πρόθεση ή προμελέτη.

Παράλληλα, βραζιλιάνικα Μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν και δεύτερο παλαιότερο βίντεο από το ίδιο προφίλ, στο οποίο ο εκπαιδευτής εμφανίζεται να πραγματοποιεί άλμα από τη γέφυρα κρατώντας παιδί στην αγκαλιά του, γεγονός που επίσης προκάλεσε έντονες συζητήσεις σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνταν στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ, οι Αρχές εξετάζουν τόσο τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο μοιραίο λάθος, όσο και τη νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης που διοργάνωνε τα άλματα. Πάντως, η εταιρεία δεν διέθετε την απαιτούμενη ομοσπονδιακή άδεια για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή στη Θεσσαλονίκη

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Η διαδικασία έκδοσης, τα παράβολα και η κρίσιμη ημερομηνία

18:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Έχουμε μια πρώτη εκτόνωση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου

18:17LIFESTYLE

Οι στυλιστικές συμβουλές της Σοφίας Καρβέλα μετά τις vintage αγορές της των «λερωμένων» τζιν

18:06LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Καταιγιστικό το φινάλε – Πότε θα πέσουν τίτλοι τέλους;

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Φλόγες στη Μόσχα: Το χρονικό της ουκρανικής εκστρατείας που γονατίζει την πετρελαϊκή βιομηχανία της Ρωσίας

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μηχανάκι συγκρούστηκε με ποδήλατο- Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 19χρονος

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Στο εδώλιο πατέρας Αντώνιος, πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος για την οικοομική διαχείριση

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Γιατί ακυρώθηκε η τελετή υπογραφής στη Γενεύη

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα θα υποστηρίξει τον Νετανιάχου στις εκλογές

17:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πληρότητα 99% και 65.000 θεατές κατά μέσο όρο μετά την πρώτη αγωνιστική

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φειδίας καταψήφισε την καταδίκη της Τουρκίας από την ευρωβουλή – «Σαν γυναίκα που πάει με άλλους»

17:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (18/06)

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Η Αττική αποκτά το δικό της μουσικό φεστιβάλ – Το «Attica Roots» νέα πολιτιστική πρόταση της Περιφέρειας με δωρεάν είσοδο»

17:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εκατοντάδες ρούχα «μαϊμού» εντοπίστηκαν σε κατάστημα της Δυτικής Αττικής - Συνελήθη ο ιδιοκτήτης

17:33ΕΛΛΑΔΑ

«Έχει γύφτικη ομορφιά» - «Από γύφτο δεν περίμενα κάτι καλύτερο»: Καβγάς στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής μεταξύ Παϊτέρη και Λατινοπούλου

17:25ΕΥ ΖΗΝ

Η #1 συνήθεια που καταστρέφει τις φιλίες

17:24ANNOUNCEMENTS

Η αλληλεγγύη έγινε πράξη από το Allwyn Care στον Πειραιά

17:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Νέας Σμύρνης Συμεών για μισθούς Μητροπολιτών: Δεν γνωρίζω αν ο Αρχιεπίσκοπος «απείλησε» τον πρωθυπουργό να μεταπηδήσει στο Ισλάμ και να γίνει μουφτής

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: «Ξεφορτωνόμαστε ένα πτώμα» – Η ανατριχιαστική πλάκα των εκπαιδευτών πριν από τον θάνατο της 21χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός σε βάφτιση στην Κρήτη: Ιερέας έδιωξε τους νονούς και σταμάτησε το μυστήριο

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF, NOAA και NASA για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στην Ελλάδα

18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι 5 πιο επικίνδυνες παραλίες στην Ελλάδα - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν βουτήξετε

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

17:33ΕΛΛΑΔΑ

«Έχει γύφτικη ομορφιά» - «Από γύφτο δεν περίμενα κάτι καλύτερο»: Καβγάς στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής μεταξύ Παϊτέρη και Λατινοπούλου

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Ενεργειακό deal Τουρκίας - Λιβύης μαζί με Ισπανούς, Ούγγρους, Eni και Qatar Energy, ενώ η Αθήνα ψάχνει γέφυρες με την Τρίπολη - Το τεμάχιο O7 και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: «Ξεφορτωνόμαστε ένα πτώμα» – Η ανατριχιαστική πλάκα των εκπαιδευτών πριν από τον θάνατο της 21χρονης

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Η στιγμή της επίθεσης ηλικιωμένου με τρίαινα σε δύο αδέλφια για μια θέση πάρκινγκ

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Θρίλερ με ανατροπές και νέα στοιχεία – Στο μικροσκόπιο μαρτυρίες από το περιβάλλον της

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Στο εδώλιο πατέρας Αντώνιος, πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος για την οικοομική διαχείριση

17:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εκατοντάδες ρούχα «μαϊμού» εντοπίστηκαν σε κατάστημα της Δυτικής Αττικής - Συνελήθη ο ιδιοκτήτης

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανδρέας Μαζαράκης: Θλίψη για τον θάνατο του «Εξαρχείων» - Το αντίο φίλων, πολιτικών και δημοσιογράφων

17:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Νεκρή βρέθηκε 83χρονη μέσα στο σπίτι της - Την εντόπισε γυμνή η κόρη της

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας πειρατής που πρόδωσε τους πάντες: Η άγνωστη ιστορία του Λιμπεράκη Γερακάρη

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η πόλη των ίσων: Ο αρχαίος πολιτισμός που άνθισε χωρίς βασιλείς, παλάτια και ναούς

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Ξεράθηκε η αρχαία βελανιδιά του Ρομπέν των Δασών στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από 1.200 χρόνια ζωής

16:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 406,1 δισ. το δημόσιο χρέος το 2025 – Πτώση του ΑΕΠ κατά 63% σε μία πενταετία

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Ανήλικοι εκτελούν εν ψυχρώ τον αρχηγό της διαβόητης συμμορίας Los Aguilas σε αεροδρόμιο του Ισημερινού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ