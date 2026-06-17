Βραζιλία: Ο εκπαιδευτής που συνελήφθη για τον θάνατο 21χρονης είχε κάνει άλμα με παιδί στην αγκαλιά

Snapshot Η Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας πέθανε μετά από πτώση περίπου 40 μέτρων κατά τη διάρκεια άλματος bungee jumping χωρίς να είναι δεμένη με τον εξοπλισμό ασφαλείας.

Βίντεο του 2025 δείχνει τον εκπαιδευτή Λουίς Φελίπε Φελισιάνο Εγκόροφ να πραγματοποιεί επικίνδυνο άλμα με ένα μικρό παιδί, προκαλώντας αμφιβολίες για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Οι εκπαιδευτές Εγκόροφ, Βίτορ ντε Φρέιτας Γκονσάλβες και Μαϊκόν Φερνάντες Σίντρα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, καθώς φέρονται να άφησαν τη νεαρή να πέσει χωρίς να ασφαλίσουν σωστά τον εξοπλισμό.

Η διοργανώτρια εταιρεία δεν διέθετε τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας, ενώ δύο εκπαιδευτές εγκατέλειψαν τον χώρο μετά το δυστύχημα και συνελήφθησαν με τη βοήθεια στρατιωτικού ελικοπτέρου.

Η κάμερα 360 μοιρών που είχε νοικιάσει η 21χρονη για να καταγράψει το άλμα δεν βρέθηκε ποτέ στον τόπο του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις σχετικά έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του θανάτου της Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας στη Βραζιλία που έχασε τη ζωή της ύστερα από πτώση περίπου 40 μέτρων από γέφυρα, καθώς βρέθηκε στο κενό χωρίς να έχει δεθεί με τον εξοπλισμό του bungee jumping.

Λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα στη Βραζιλία, βίντεο του 2025 δείχνει έναν από τους εκπαιδευτές που κατηγορούνται για την υπόθεση, τον Λουίς Φελίπε Φελισιάνο Εγκόροφ, να πραγματοποιεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο άλμα από την ίδια γέφυρα έχοντας μαζί του ένα μικρό παιδί.

Ο εκπαιδευτής διακρίνεται να κρατά τον ιμάντα ασφαλείας με το ένα χέρι και να έχει το παιδί προσκολλημένο πάνω του ακριβώς πριν την πτώση. Το συγκεκριμένο υλικό πυροδότησε έντονες αντιδράσεις, καθώς εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τους εμπλεκόμενους.

https://www.instagram.com/reel/CsoDprigDoZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το κατηγορητήριο για την μοιραία πτώση

Ο Εγκόροφ καθώς και οι συνεργάτες του Βίτορ ντε Φρέιτας Γκονσάλβες και Μαϊκόν Φερνάντες Σίντρα αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας για το συμβάν στην περιοχή Λιμέιρα του Σάο Πάολο. Όπως αναφέρουν οι αρχές, τα τρία αυτά πρόσωπα φέρονται να σήκωσαν και να έριξαν τη νεαρή στο κενό προτού ασφαλίσουν τον βασικό εξοπλισμό. Η κοπέλα έπεσε από τεράστιο ύψος και βρήκε ακαριαίο θάνατο μπροστά στον αρραβωνιαστικό της που παρακολουθούσε το άλμα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών προέκυψαν κρίσιμα ευρήματα τόσο για τους υπευθύνους όσο και για την ίδια την επιχείρηση. Η αναπληρώτρια αστυνομική διευθύντρια Αντρέα Ντάντας Λέβι επεσήμανε πως δύο εκ των κατηγορουμένων ισχυρίστηκαν ότι έπαθαν προσωρινή απώλεια μνήμης και δεν θυμούνται καθόλου αν είχαν κάνει τον απαραίτητο έλεγχο πριν την πτώση.

Παράλληλα, τοπικά μέσα μεταδίδουν πως δύο από τους εκπαιδευτές εγκατέλειψαν τον χώρο αμέσως μετά την τραγωδία και τελικά συνελήφθησαν ύστερα από κινητοποίηση στρατιωτικού ελικοπτέρου. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε πως η διοργανώτρια εταιρεία δεν διέθετε τις προβλεπόμενες άδειες λειτουργίας. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι μια κάμερα λήψης 360 μοιρών, την οποία η 21χρονη είχε νοικιάσει με επιπλέον κόστος για να καταγράψει την εμπειρία της, δεν εντοπίστηκε ποτέ στον τόπο του δυστυχήματος.

Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη της χώρας και έχει βυθίσει στο πένθος το περιβάλλον του θύματος. Τραγική ειρωνεία αποτελεί η τελευταία δημοσίευση της νεαρής στα κοινωνικά δίκτυα λίγα λεπτά πριν το μοιραίο συμβάν, όπου είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Ποιος ήταν ο τρελός που με άφησε να έρθω να πηδήξω από μια γέφυρα;».

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