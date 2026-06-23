Πανικός σε τουριστικό σημείο στο Ρίο ντε Τζανέιρο από ανταλλαγή πυρών αστυνομίας- εμπόρων ναρκωτικών

Τουρίστες που πήγαν να θαυμάσουν την ανατολή του ηλίου από τα υψώματα του Ρίο ντε Τζανέιρο βρέθηκαν αποκλεισμένοι, όταν ξεκίνησε ανταλλαγή πυρών μεταξύ αστυνομικών και εμπόρων ναρκωτικών σε μια φαβέλα

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Πανικός σε τουριστικό σημείο στο Ρίο ντε Τζανέιρο από ανταλλαγή πυρών αστυνομίας- εμπόρων ναρκωτικών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουρίστες αποκλείστηκαν και αναγκάστηκαν να προστατούν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών μεταξύ αστυνομίας και εμπόρων ναρκωτικών στη φαβέλα Μόρο Σάντα Μάρτα στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
  • Η αστυνομική επιχείρηση στόχευε την εγκληματική οργάνωση Κομάντο Βερμέλιου και πραγματοποιήθηκε με δεκάδες εντάλματα σύλληψης και έρευνας.
  • Ένας επιβάτης λεωφορείου τραυματίστηκε από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στην περιοχή.
  • Οι ξεναγήσεις στη φαβέλα Μόρο Σάντα Μάρτα αναβλήθηκαν μέχρι νεωτέρας λόγω της ανασφάλειας που προκλήθηκε από τις αστυνομικές επιχειρήσεις.
  • Από την έναρξη των επιχειρήσεων κατά της Κομάντο Βερμέλιου έχουν συλληφθεί 360 άτομα, σκοτώθηκαν 137 και κατασχέθηκαν 480 όπλα και πάνω από 51.000 σφαίρες.
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Στιγμές τρόμου για τους τουρίστες που βρίσκονταν σε ένα από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα του Ρίο ντε Τζανέιρο σήμερα το πρωί.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στο Μόρο Σάντα Μάρτα, στο νότιο τμήμα της πόλης, οι επισκέπτες αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο μετά από πυροβολισμούς.

Εικόνες που καταγράφηκαν στον τόπο του συμβάντος δείχνουν ανθρώπους να ξαπλώνουν στο έδαφος στο σημείο Dona Marta, ενώ στο βάθος ακούγονταν πυροβολισμοί.

Τι συνέβη

Αναλυτικότερα, τουρίστες που πήγαν να θαυμάσουν την ανατολή του ηλίου από τα υψώματα του Ρίο ντε Τζανέιρο βρέθηκαν αποκλεισμένοι, όταν ξεκίνησε ανταλλαγή πυρών μεταξύ αστυνομικών και εμπόρων ναρκωτικών σε μια φαβέλα, για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μήνες στην πόλη αυτή.

Τα πυρά ξεκίνησαν πριν από την αυγή, στο Μόρο Σάντα Μάρτα, όπου είχαν αναπτυχθεί αστυνομικοί, έχοντας στην κατοχή τους δεκάδες εντάλματα σύλληψης και έρευνας.

Η αστυνομική επιχείρηση είχε ως στόχο τα μέλη της Κομάντο Βερμέλιου, μιας από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις της Βραζιλίας.

Στον λόφο όπου βρίσκεται η φαβέλα, δεκάδες επισκέπτες που περίμεναν την ανατολή, σε μια περιοχή που φημίζεται για την πανοραμική θέα του, βρέθηκαν μπλοκαρισμένοι. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να έχουν συγκεντρωθεί όλοι μαζί για να προστατευθούν, τρομαγμένοι από τους αδιάκοπους πυροβολισμούς.

«Ήταν σαν εμπόλεμη κατάσταση. Ο κόσμος πανικοβλήθηκε. Ήμασταν γύρω στους 60 ανθρώπους και τα πυρά κράτησαν 20 λεπτά», είπε ο 43χρονος φωτογράφος Άρι Κάγιε.

Οι ξεναγήσεις στη φαβέλα αναβλήθηκαν μέχρι νεωτέρας. «Εγώ ήρθα για επίσκεψη, αλλά μου είπαν ότι υπήρχαν πολλοί αστυνομικοί και γίνονταν συλλήψεις. Ελπίζω ότι αργότερα θα επανέλθει η ασφάλεια», είπε ο Γιαν Πλάγκε, ένας 40χρονος Γερμανός τουρίστας.

Το Μόρο Σάντα Μάρτα βρίσκεται πάνω από την τουριστική συνοικία Μποταφόγκο, στο νότιο τμήμα του Ρίο.

Ένας επιβάτης λεωφορείου που περνούσε από την περιοχή τραυματίστηκε από αδέσποτη σφαίρα, ανέφερε η RioOnibus, η ένωση που εκπροσωπεί τις εταιρείες μεταφορών της πόλης.

Βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οπλισμένους αστυνομικούς να τρέχουν στην οδό Σάο Κλεμέντε, έναν από τους κεντρικούς οδικούς άξονες της Μποταφόγκο.

Τον Απρίλιο, 200 τουρίστες αποκλείστηκαν επί δύο ώρες στο Μόρο Ντόις Ιρμάος, όταν ξεκίνησε ανταλλαγή πυρών μεταξύ αστυνομικών και εμπόρων ναρκωτικών στη φαβέλα Βιντιγκάλ.

Πέρυσι, το Ρίο υποδέχτηκε 2,1 εκατομμύρια ξένους τουρίστες, αριθμό ρεκόρ.

Η σημερινή αστυνομική επιδρομή εντάσσεται σε μια σειρά επιχειρήσεων των αρχών με στόχο να περιορίσουν την εξάπλωση της Κομάντο Βερμέλιου. Μία από αυτές τις επιχειρήσεις, τον περασμένο Οκτώβριο, ήταν η φονικότερη στην ιστορία της Βραζιλίας: τουλάχιστον 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις φαβέλες του βόρειου Ρίο.

Από την έναρξη των επιχειρήσεων της αστυνομίας, έχουν συλληφθεί 360 άνθρωποι και 137 σκοτώθηκαν. Η αστυνομία κατέσχεσε επίσης 480 όπλα και περισσότερες από 51.000 σφαίρες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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