Μόντρεαλ: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε εβραϊκή συνοικία - «Είναι ένας εφιάλτης»

Snapshot Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στην εβραϊκή συνοικία Κοτ

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Νεζ του Μόντρεαλ, μεταξύ αυτών ένας αστυνομικός, ένας πολίτης και ο δράστης.

Ο δράστης πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αστυνομικούς, ενώ ένας άλλος αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ασαφές και δεν έχει επιβεβαιωθεί αντισημιτικό κίνητρο από τις αρχές.

Ο αστυνομικός που σκοτώθηκε, Mohamed Lamine Benredouane, υπηρετούσε από το 2021 και οι σημαίες υψώθηκαν μεσίστιες προς τιμήν του.

Οι αρχές και πολιτικοί εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και ανησυχία για το περιστατικό, ενώ η αστυνομία προειδοποίησε για την κυκλοφορία εγγράφου που ενθαρρύνει επιθέσεις κατά αστυνομικών. Snapshot powered by AI

Η επίθεση έλαβε χώρα σε μια εβραΐκή περιοχή της πόλης, την Κοτ-ντε-Νεζ. Ένας μάρτυρας είδε ένα «όπλο να προεξέχει από ένα παράθυρο», άκουσε πυροβολισμούς και κάλεσε την αστυνομία, ανέφεραν οι ερευνητές. Ο ύποπτος, ο οποίος πιστεύεται ότι έδρασε μόνος του, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε αμέσως, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης. Ένας άλλος αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά και φέρεται να βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Ο υπουργός Ασφαλείας του Κεμπέκ δήλωσε ότι το κίνητρο δεν είναι σαφές. Μετά την επίθεση, η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP) έστειλε ειδοποίηση σε άλλες αστυνομικές δυνάμεις στον Καναδά, σύμφωνα με την εφημερίδα Globe and Mail. Το δελτίο λέγεται ότι προειδοποιούσε για ένα έγγραφο που κυκλοφορούσε και το οποίο φέρεται να ενθάρρυνε τους πολίτες να πυροβολούν αστυνομικούς.

?? Rabbi Michael Moshe Mizrahi killed in Montreal shooting



A man killed in a shooting incident in Montreal today has been named as Rabbi Michael Moshe Mizrahi, a member of the local Chabad center.



Rabbi Mizrahi, a well-known member of Montreal’s Jewish community who regularly… — Visegrád 24 (@visegrad24) June 22, 2026

Μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων AFP, ο κάτοικος της περιοχής Ντάνι Γουίλκ είπε ότι βρισκόταν κοντά στο σπίτι του όταν άκουσε πυροβολισμούς. «Προσπάθησα να βρω καταφύγιο στην κοντινή πιτσαρία και τότε είδα τον δράστη, ο οποίος φαινόταν έτοιμος να πυροβολήσει, ντυμένος με στρατιωτική ενδυμασία», είπε.

Ο κάτοικος είπε ότι είχε δει τον αστυνομικό στο έδαφος αφού είχε πυροβοληθεί, προτού ο ίδιος ο δράστης πυροβοληθεί από αστυνομικούς. Το περιστατικό της Δευτέρας σηματοδότησε την πρώτη φορά που αστυνομικός του Μόντρεαλ σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος εδώ και σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα.

Συγκινημένος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο αρχηγός της αστυνομίας του Μόντρεαλ, Φάντι Ντάγκερ, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είναι ένας εφιάλτης».

A #Montreal police officer was killed and another officer was wounded during a shootout with an armed suspect in the Côte-des-Neiges district. #Canada



A civilian was also injured, and police later shot and killed the suspect. pic.twitter.com/0cXzzTawjc — Ian Collins (@Ian_Collins_03) June 22, 2026

Το αστυνομικό τμήμα αργότερα κατονόμασε τον αστυνομικό που σκοτώθηκε ως Mohamed Lamine Benredouane, 34 ετών. Ήταν μέλος της αστυνομίας από το 2021. Το υπουργείο δήλωσε ότι οι σημαίες του θα υψωθούν μεσίστιες προς τιμήν του, προσθέτοντας ότι θα μείνει στη μνήμη για τη σκληρή δουλειά, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του στη δουλειά του.

Ο άμαχος που σκοτώθηκε στην επίθεση κατονομάστηκε από το Κέντρο για το Ισραήλ και τις Εβραϊκές Υποθέσεις ως Mάικλ Μόσε Μιζράχι, «ένα αγαπημένο μέλος της εβραϊκής κοινότητας του Μόντρεαλ». Η καναδική ομάδα υπεράσπισης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Μιζράχι ήταν «ένα αθώο θύμα των σημερινών γεγονότων». Η αστυνομία δεν έχει δηλώσει ότι επρόκειτο για αντισημιτική επίθεση.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι «τρομοκρατήθηκε» όταν έμαθε για την επίθεση. «Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τους αγαπημένους τους, τους διασώστες και ολόκληρη την κοινότητα της Κοτ-ντε-Νεζ», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δήμαρχος του Μόντρεαλ, Σοράγια Μαρτίνεθ Φεράντα, δήλωσε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του αστυνομικού που πέθανε εν ώρα καθήκοντος».