Καναδάς: Πυροβολισμοί στο Μόντρεαλ, τρεις νεκροί ανάμεσά τους ο ύποπτος
Η επαρχία του Κεμπέκ εξέδωσε συναγερμό για κατ' οίκον περιορισμό έπειτα από την ανταλλαγή πυροβολισμών
Τρεις άνδρες, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μια αστυνομικός τραυματίστηκε, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Η επιχείρηση, που άρχισε στις 11.35 τοπική ώρα (18.35 ώρα Ελλάδας) "είναι ακόμη σε εξέλιξη", πρόσθεσε η αστυνομία, χωρίς να δώσει άμεσα πληροφορίες για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού ή τα κίνητρα του υπόπτου.
Η αστυνομία στο Μόντρεαλ διεξάγει ανθρωποκυνηγητό κοντά σε ένα συγκρότημα κτιρίων.
Ο Ian Lafrenière, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας στο Κεμπέκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου ότι όλοι οι διαθέσιμοι αστυνομικοί πόροι είχαν διατεθεί για την έρευνα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. «Προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε πραγματικά ποιο ήταν το κίνητρο αυτού του ατόμου», είπε, αναφερόμενος στον δράστη.