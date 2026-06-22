Καναδάς: Πυροβολισμοί στο Μόντρεαλ, τρεις νεκροί ανάμεσά τους ο ύποπτος

Τρεις άνδρες, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μια αστυνομικός τραυματίστηκε, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η επιχείρηση, που άρχισε στις 11.35 τοπική ώρα (18.35 ώρα Ελλάδας) "είναι ακόμη σε εξέλιξη", πρόσθεσε η αστυνομία, χωρίς να δώσει άμεσα πληροφορίες για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού ή τα κίνητρα του υπόπτου.

Η αστυνομία στο Μόντρεαλ διεξάγει ανθρωποκυνηγητό κοντά σε ένα συγκρότημα κτιρίων.