ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε βιβλιοθήκη στην Καλιφόρνια - Δύο νεκροί, συνελήφθη ο δράστης

Snapshot Δύο άτομα σκοτώθηκαν και ένα παιδί τραυματίστηκε ελαφρά από πυροβολισμούς σε βιβλιοθήκη στο Τσίκο της Καλιφόρνια.

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικές δυνάμεις αφού προσπάθησε να διαφύγει από την πίσω πόρτα της βιβλιοθήκης.

Οι αρχές πιστεύουν ότι ο δράστης ενήργησε μόνος του, χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί τα κίνητρά του ή η ταυτότητά του.

Τα ονόματα των θυμάτων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι να ενημερωθούν οι συγγενείς τους.

Όλα τα παραρτήματα της βιβλιοθήκης στην κομητεία Μπιούτ θα παραμείνουν κλειστά και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή. Snapshot powered by AI

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε βιβλιοθήκη στην βόρεια Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένα παιδί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο δράστης της επίθεσης έχει συλληφθεί.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για ένα περιστατικό που σημειώθηκε στη βιβλιοθήκη της κομητείας Μπιούτ στο Τσίκο της Καλιφόρνια στις 17.00 (τοπική ώρα), όπου ακούγονταν πυροβολισμοί και φωνές ανθρώπων, δήλωσε ο Μπίλι Άλντριτζ, αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Two people were killed and one person was taken into custody following a shooting at the Chico Branch Library in California.

➡️ A major response by police, fire and emergency agencies was launched. Authorities say there is no ongoing threat, and the investigation remains active pic.twitter.com/gNGw3prj5x — DDF NEWS (@ddfmarketing1) June 23, 2026

Όταν μπήκαν στο εσωτερικό της βιβλιοθήκης, ο δράστης διέφυγε από την πίσω πόρτα, εξήγησε. Επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην πίσω πλευρά της βιβλιοθήκης συνέλαβαν τον ύποπτο. «Το περιστατικό που σημειώθηκε είναι πολύ θλιβερό και τραυματικό για πολλούς ανθρώπους της κοινότητάς μας», είπε ο Άλντριτζ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένα παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Δείτε την στιγμή της σύλληψης του δράστη:

Un hombre armado asesinó a dos adultos e hirió levemente a un menor durante un tiroteo ocurrido en una biblioteca de la ciudad de Chico, en California, #EEUU.



El agresor intentó escapar por la puerta trasera del recinto, pero fue interceptado de inmediato por los agentes y… pic.twitter.com/a53XGkOnQ8 — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) June 23, 2026

Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του δράστη και το κίνητρο του, αλλά οι αρχές πιστεύουν ότι ενήργησε μόνος του.

Παράλληλα, οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα ονόματα των θυμάτων μέχρι να ενημερωθούν οι συγγενείς τους.

Η κομητεία Μπιούτ κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και ανακοίνωσε ότι όλα τα παραρτήματα της βιβλιοθήκης της θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας.