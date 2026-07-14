«Θα γίνει πειρατής»: Ο Λούλα κατακεραυνώνει τον Τραμπ για τα διόδια 20% στα Στενά του Ορμούζ

Τι είπε ο πρόεδρος της Βραζιλίας

Παναγιώτης Βελισσάρης

«Θα γίνει πειρατής»: Ο Λούλα κατακεραυνώνει τον Τραμπ για τα διόδια 20% στα Στενά του Ορμούζ

Ο Λούλα ντα Σίλβα στη Σύνοδο G7

Pool AFP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι θα γίνουν «πειρατικό» κράτος αν επιβάλουν διόδια 20% στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ και θα επαναφέρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.
  • Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι το Ιράν είναι ο «φύλακας» των Στενών του Ορμούζ και συμφώνησε με την επιβολή τέλους, αλλά χαρακτήρισε το 20% υπερβολικό.
  • Τα έσοδα από το τέλος των 20% προορίζονται να χρηματοδοτήσουν τη διατήρηση της ναυτιλιακής διαδρομής στα Στενά του Ορμούζ ανοιχτής και ασφαλούς.
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Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα σχέδια του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει διόδια 20% στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ θα μετέτρεπαν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε «πειρατικό» κράτος.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει τέλος 20% σε όλα τα φορτία που μεταφέρονται μέσω της θαλάσσιας οδού.

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Μιλώντας σε δημόσια εκδήλωση στην πολιτεία του Σάο Πάολο, ο Λούλα είπε: «Μια μεγάλη χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία, πιστεύω, έχει αγωνιστεί εδώ και πολύ καιρό κατά της πειρατείας, δεν μπορεί τώρα να γίνει πειρατής», σύμφωνα με το AFP.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δημοσίευσε μια αντίδραση στην ανακοίνωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν τέλος στα φορτηγά πλοία που διέρχονται από τα Στενά.

Ο Αραγτσί έγραψε: «Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ πρέπει να αποζημιώνεται για την υπηρεσία αυτή. Το Ιράν υπήρξε πάντα ο ΦΥΛΑΚΑΣ του Στενού και θα παραμείνει έτσι ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ. Το 20% είναι φυσικά υπερβολικό. Θα είμαστε δίκαιοι».

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι θα επαναφέρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στο Στενό του Ορμούζ και θα επιβάλει φόρο 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω της θαλάσσιας οδού, αναφέροντας ότι τα έσοδα θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση της διατήρησης της στρατηγικής ναυτιλιακής διαδρομής ανοιχτής.

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