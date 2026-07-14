Τους τρολάρει ή το εννοεί ο άγγελος του Ορμούζ; Η πρόταση Μαρινάκη, βουλευτές μιας χρήσης

Χε χε! Τους την έφερε. Προς τα που να κοιτάξουν οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Προς την Ουκρανία; Προς το Ορμούζ; Προς την Γροιλανδία; Οπου και να κοιτάξουν πέφτουν πάνω στον φύλακα-άγγελο του πλανήτη ο οποίος παίζει σκληρά με τα νεύρα όλου του πλανήτη, της παγκόσμιας οικονομίας και της ζωής κυρίως των πληβείων που υποφέρουν περισσότερο. Δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά θέλουν ελεύθερη ναυσιπλοΐα; Ας καταβάλλουν οβολό. Ως άλλος Σκίρωνας της Κακιάς Σκάλας ο κ. Τραμπ απαιτεί χρήματα για να κρατήσει το Ορμούζ ανοιχτό με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Δηλαδή τι ακριβώς θέλουν όλοι που διαμαρτύρονται; Και να τους φυλάει ανοιχτό το Ορμούζ, και να πολεμάει με το Ιράν, και να περνάει ελεύθερα και τζάμπα; Με τρεις κουβέντες στο Truth Social

έστειλε όλο τον πλανήτη αδιάβαστο- εκτός αν είναι μια ωραία επικοινωνιακή ντρίμπλα προς το Ιράν, το οποίο παράτησε τα πυρηνικά κι έπεσε με τα μούτρα στο Ορμούζ.

Στην πρόταση αντέδρασε άμεσα ο IMO.

Η ιδέα πάντως δεν είναι καινούργια. Υπάρχουν δυνάμεις που την υποστηρίζουν. Στα καθ’ υμάς την κατέθεσε για πρώτη φορά ο Βαγγέλης Μαρινάκης,

Ιδρυτής και Πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στο TradeWinds Shipowners Forum στα Ποσειδώνια στις αρχές του χρόνου. Την επανέλαβε σε συνέντευξη στην Telegraph τον Μάρτιο. Και την επανάφερε προχθές στον Economist σε πάνελ με την Αγγελική Φράγκου της Navios Maritime Partners. Την τελευταία φορά με την υποσημείωση ότι εστάλη και στις αμερικανικές αρχές.

«Τώρα και για μια σειρά ετών πληρώναμε αρκετά είτε υπήρχε πόλεμος είτε όχι λόγω του κινδύνου που έχει το εμπόριο στην περιοχή. Τα ασφάλιστρα είναι μεταξύ 1, 2 και 3 εκατ., είναι σημαντική δαπάνη. Έχοντας διόδια, δεν χρειάζεται να πληρώσεις για τον κίνδυνο πολέμου» σημείωσε στον Economist.

Στην αρχική πρόταση η ιδέα ήταν να υπάρξει πχ τέλος 1 δολάριο ανά βαρέλι πετρελαίου. Στην πρόσφατη, το τέλος διέλευσης από το Ορμούζ να μοιράζεται στα κράτη του Κόλπου που επλήγησαν από το Ιράν, και στις ΗΠΑ που αναλαμβάνουν keeper των Στενών.

Οι πρόθυμοι

Η πρόταση Τραμπ για αμερικανικό τέλος διέλευσης στο Ορμούζ έπεσε βαριά και στο Παρίσι, στο οποίο ο αγαπημένος Μακρόν δεξιώθηκε τους φίλους προθύμους

για την ενίσχυση της Ουκρανίας στην άμυνα που παίζει ακόμα κατά της επιτιθέμενης Ρωσίας. Παρών και ο δικός μας Πρωθυπουργός. Το body language επιβεβαίωσε ακόμα μια φορά τις εξαιρετικές σχέσεις με τον Γάλλο Πρόεδρο,

μόνο που δυστυχώς τον χάνουμε, καθώς στην Γαλλία υπάρχει όριο στην θητεία του Προέδρου και ο Μακρόν το εξάντλησε. Σε ότι αφορά το Ουκρανικό, οι Γάλλοι προωθούν τα εξής: υποστήριξη της αεράμυνας της Ουκρανίας κατά των βαλλιστικών ρωσικών πυραύλων με αδειοδότηση παραγωγής όπλων εκεί, αύξηση της πίεσης προς τη Μόσχα με 21ο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων, και την προετοιμασία για την ειρήνη με τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας που θα είναι απαραίτητες.

Οι απόμαχοι

Η επιλογή του τόπου της συνάντησης των Προθύμων μου φάνηκε κάπως άκυρη. Όχι γιατί το Hôtel des Invalides, δεν είναι επιβλητικό,

αλλά γιατί το έφτιαξε ο Λουδοβίκος 14ο, με σκοπό να λειτουργήσει σαν νοσοκομείο και οικοτροφείο για τους ανάπηρους παλαίμαχους του Γαλλικού Στρατού. Κακός συνειρμός νομίζω. Τέλος πάντων, στο Παρίσι που φλέγεται από τον καύσωνα κι από την πυρκαγιά στο δάσος του Φονταινεμπλώ η κατάσταση θα είναι δύσκολη σήμερα στη παρέλαση για την εθνικής εορτής της Γαλλίας. Ο Κυριάκος είναι μαθημένος.

Μαθημένοι

Είναι και στην αριστερά από την τριχοτόμηση της τρίχας. Μια φορά κινήθηκαν ενάντια στο κατάφεραν στην φυσική τους κλίση, και κυβέρνησαν επί τεσσεράμισι χρόνια. Εκεί το μικρούλι κόμμα του 1,2%-1,8% οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, Αύριο έχει συνεδρίαση η Κοινοβουλευτική Ομάδα κι αυτό από μόνο είναι είδηση γιατί θα φανεί ποιοι είναι οι βουλευτές του. Στην αυριανή, ίσως αποφασιστεί ( ή όχι?) η επιστροφή Πολάκη στο μαντρί. Ο ίδιος δεν κρατιέται. Καλημέρα του λες, φυσικά θα κατέβω απαντάει. Το Σάββατο μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει νέα Κεντρική Επιτροπή για ν’αποφασίσει ότι ξεχνάει όσα αποφάσισε η ΚΕ του Ιουνίου και του Σωκράτη περί μη αντιπαραθετικού ψηφοδελτίου απέναντι στον Αλέξη. Και την άλλη εβδομάδα, μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει, νέα συνεδρίαση της ΚΟ προκειμένου να εκλέξουν νέο Πρόεδρο.

Το τελευταίο είναι σημαντικό για να ξέρει και ο Πρόεδρος Τασούλας ποιόν να καλέσει την επόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου στην δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Την Ρένα; Τον Πολάκη; Κάποιο τρίτο; Η όλους μαζί;

Βουλευτές μιας χρήσης

Αυτή την στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ τίποτα δεν είναι σταθερό. Ούτε η ΚΟ του, κυρίως αυτή. Προ ημερών παραιτήθηκε ο Καραμέρος, δεν αποδέχτηκε ο Σπίρτζης, ο Αθανασίου έχει αφήσει τον μάταιο τούτο κόσμο, και η έδρα πάει στην Κοροβέση του Κασελάκη. Τώρα παραιτήθηκε ο Συμεών Κεδίκογλου, ο επόμενος είναι ο Χατζηγιαννάκης του Αλέξη, ο επόμενος ο Αποστόλου δεν αποδέχεται και η έδρα μάλλον πάει στην Θ. Ακριώτου. Που όμως είναι επίσης κοντά στον Αλέξη. Αν δεν δεχτεί, ο επόμενος είναι επίσης Ακριώτης, ο Γιώργος Ακριώτης, επίσης πολύ κοντά στον Αλέξη. Γενικά όλη η Εύβοια λατρεύει Αλέξη. Αλλά ακόμα κι εγώ θα το θεωρήσω υπερβολικό να μην δεχτεί κανένας και ν’ αναγκαστεί ν’ αναλάβει ο Λιβάνιος οργανώνοντας εκλογές καλοκαιριάτικα στο νομό.

Ετοιμάζονται

Επίσης ετοιμάζονται να κουνήσουν μαντήλι στον Πολάκη, τον Παππά και την Δούρου ο Ζαμπάρας, ο Βασίλης Κόκκαλης, ο Μαμουλάκης, αλλά και ο Παναγιωτόπουλος, ο Μεϊκόπουλος , ενώ την πόρτα θα κλείσει η Όλγα. Ολη αυτή η κινητικότητα θα αλλάξει άρδην την εικόνα της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ που μάλλον στο τέλος θα μείνει με 7 έως 9 βουλευτές. Άλλο ένα μικρό και ζωηρό κόμμα στην Βουλή.

Επίθεση

Οι ραγδαίες εξελίξεις άνοιξαν και τα στόματα. «Ο ΣΥΡΙΖΑ θ’ αφήσει τα αντίγραφα και θα πάει στο πρωτότυπο» δήλωσε ο κ. Γ. Παναγιωτόπουλος μέλος της ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ (One)

χωρίς να επεκταθεί ποια είναι τα αντίγραφα και ποια τα πρωτότυπα. Όπως είπε τώρα ποια ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει αριστερός, και ριζοσπαστικός με στιβαρή ηγεσία και θα πυροδοτεί κατά της διαπλοκής. «Τα ψέματα τελειώσανε» σημείωσε. «Όταν είσαι αποφασισμένος και ειλικρινής είσαι σ’ όλη σου την περπατησιά. Εχουμε άντρες και γυναίκες και αποφασίζουμε συλλογικά. Δεν έχουμε Μεσσίες».

Τα όργανα κατά του Αλέξη μόλις ξεκίνησαν.

Διέκοψαν

Κι εκεί που ήμουν έτοιμη να πέσω για ύπνο μετά από μια κοπιαστική μέρα, περιστέρι πέφτει στα πόδια μου ημιλιπόθυμο και μόλις πρόλαβε να μου πει: Διέκοψαν. Το είχα στείλει Χαριλάου Τρικούπη για να δει τι θα πάθει το μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Γάκης που τόλμησε να γράψει άρθρο στο Καρφί, ασκώντας κριτική για το πως χειρίζεται ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης το κόμμα. Μαζί του σιδηροδέσμιος στην Επιτροπής Δεοντολογίας κι ο Γ. Ζήσιμος με την κατηγορία ότι ..,αναδημοσίευσε το άρθρο (εντυπωσιακές οι επιδόσεις του κόμματος στην παρακολούθηση της δράσεις των μελών της ΚΕ, δεν λέω). Πρόεδρος της επιτροπής είναι κάποιος Κόκκιας, θα τον ψάξω γιατί μου φάνηκε άγνωστος και είναι κρίμα. Τελικά απόφαση δεν ελήφθη καθώς υποψιάζομαι πως Γάκης και Ζήσιμος θα πάνε Άγιο Όρος να ζητήσουν μετάνοια, και ίσως τους παρασχεθεί Προεδρική συγχώρεση, θου Κύριε.

Σας φιλώ

Η Πυθία